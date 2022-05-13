VIDEO: Novios se prenden fuego en la fiesta de su boda

En redes sociales se volvió viral el video de unos novios que hicieron una ardiente salida el día de su boda, pues decidieron prenderse fuego mientras caminaban tomados de la mano en el jardín donde celebraban su unión en Estados Unidos.

Los protagonistas del momento son Gabe Jessop y Ambyr, una pareja de dobles de acción que se conocieron mientras rodaban una película, por lo que creyeron que hacer una riesgosa pero espectacular salida sería una forma de honrar su amor y su trabajo.

Novios se prenden fuego en su boda

En las imágenes se muestra a los novios caminando al centro del jardín mientras detrás de ellos comienzan a salir fuegos artificiales, en seguida las llamas alcanzan a los novios, quienes caminan de la mano y después corren hasta donde están los invitados.

Los trajes de los novios permanecen en llamadas durante todo el tiempo, incluso el ramo de la chica se prende por completo y la mujer lo lanza al suelo.

Debido al riesgo de la acción, los novios contaron con algunas medidas de seguridad para evitar un accidente, pues en el video también se puede ver que los meseros llevaban un extintor y caminaban detrás de la pareja mientras estaban en llamas.

Al final, los meseros utilizaron los extintores para apagar el fuego en los novios. Sin embargo, no se recomienda que otras personas hagan lo mismo, pues los novios contaban con la experiencia para hacer una salida tan espectacular.

El video fue compartido en TikTok por el usuario llamado Russ Powell, un DJ de bodas, quien explicó que los novios se conocieron en el set y “la salida de su boda hace que las bengalas parezcan aburridas”.

No obstante, en redes sociales se abrió un debate sobre la inusual salida de los novios el día de su boda, pues aunque algunos quedaron impactados y aplaudieron el acto, otros los calificaron de irresponsables por presentar algo “tan peligroso”.

