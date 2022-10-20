Descubren nube atómica 20 veces más grande que la Vía Láctea

El Radiotelescopio de Apertura Esférica de Quinientos Metros (FAST, por sus siglas en inglés), ubicado en la provincia suroriental china de Guizhou, descubrió una nube atómica 20 veces más grande que la Vía Láctea.

Este es el sistema de gas atómico más grande jamás detectado en el universo, y el logro se publicó posteriormente en la revista académica internacional Nature el 19 de octubre. FAST significa Telescopio esférico de apertura de quinientos metros, y también es conocido por su apodo "Tianyan".

Hallazgo por equipo internacional dirigido por astrónomos chinos

El hallazgo, realizado por un equipo internacional dirigido por astrónomos chinos podría ayudar a los investigadores a comprender mejor los orígenes de las galaxias.

La nube atómica es la más grande jamás avistada hasta la fecha

La nube atómica, formada esencialmente de átomos de hidrógeno, mide unos 2 millones de años luz de diámetro y es la más grande jamás avistada hasta la fecha en la Vía Láctea.

La imagen de arriba muestra la distribución de gas atómico en el cielo alrededor del Quinteto de Stephan, según lo detectado por FAST. Cuanto más delgado es el halo rojo, menor es la densidad de la columna de gas.

El descubrimiento fue posible al situar el FAST apuntando en dirección a un grupo de galaxias conocido como el Quinteto de Stephan, de actualidad en los últimos meses al ser protagonista de una de las primeras imágenes captadas por el telescopio espacial James Webb, recientemente puesto en funcionamiento.

Es el grupo de galaxias compactas más estudiado

"Desde su descubrimiento hace 145 años, por el astrónomo francés Édouard Stephan en 1877, el Quinteto de Stephan es el grupo de galaxias compactas más estudiado, y también se ha convertido en uno de los primeros cinco objetivos observados por el telescopio espacial James Webb y mostrado al público por primera vez.

El Quinteto de Stephan ha sido ampliamente estudiado por varios telescopios terrestres y espaciales", afirmó Xu Cong, el autor principal de la publicación, en declaraciones recogidas por el diario hongkonés South China Morning Post.

El fondo de la imagen de arriba es una imagen óptica en color obtenida por el telescopio, y el Quinteto de Stephan se encuentra en el medio. La imagen incrustada es una imagen en color de la banda infrarroja publicada recientemente por el telescopio espacial James Webb: las luces azul y blanca representan la radiación estelar en la banda infrarroja cercana, mientras que las luces naranja y roja representan la radiación de gas y polvo en la banda infrarroja media.

Probablemente relacionada con la historia de interacciones intergalácticas

La formación de estas estructuras de gas en la Vía Láctea probablemente esté relacionada con la historia de las interacciones intergalácticas durante la formación temprana del Quinteto de Stephan, que existe desde hace unos mil millones de años.

El equipo de científicos liderado por Xu, de los Observatorios Astronómicos Nacionales de China, quería utilizar la sensibilidad del FAST para comprender mejor cómo interactuaban las galaxias entre sí cuando se juntaron por primera vez como grupo.

Para ello, buscaron átomos de hidrógeno en el área alrededor del Quinteto de Stephan, ya que estas partículas emiten una "firma" única que puede revelar información sobre eventos que sucedieron hace mucho tiempo.

"Fue una tarea desafiante debido a las débiles señales de los átomos y la gran área observada, pero el receptor bien sintonizado y el plato gigante de FAST, que tiene el tamaño de 30 campos de fútbol, lo hicieron posible", afirmó Xu.

Investigadores sorprendidos

Los investigadores se sorprendieron al ver una estructura gaseosa gigantesca emerger de los datos, ubicándose a su vez inusualmente lejos del centro del quinteto de galaxias donde se suelen acumular los átomos de hidrógeno para eventualmente acabar formando estrellas.

"Nos preguntamos por qué todavía existe, ya que el gas atómico con baja densidad debería haber sido destruido por la radiación ultravioleta en el fondo cósmico, según las teorías actuales", agregó el académico.

Descubrimiento desafía el estudio de la evolución de las galaxias

Este descubrimiento, la nube atómica, desafía el estudio de la evolución de las galaxias y sus gases en el universo, porque es difícil para las teorías existentes explicar por qué estos delgados gases atómicos no han sido ionizados por la radiación ultravioleta de fondo en el espacio durante tanto tiempo. Esta observación de FAST indica que puede haber más estructuras de gas atómico de baja densidad a gran escala en el universo.

