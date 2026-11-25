La emergencia ambiental por el derrame de petróleo en el Golfo de México no fue atendida desde el primer momento, fue la propia Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) que reconoció que no activó oportunamente los protocolos de respuesta porque desconocía lo que estaba ocurriendo. Fue hasta que el hidrocarburo llegó a las costas, en febrero, cuando tuvo conocimiento de la magnitud del problema.

La revelación fue hecha por Andrea González Hernández, titular de la ASEA, durante su comparecencia ante diputados, donde explicó que el derrame comenzó en febrero y tuvo su origen en una fisura en el oleoducto conocido como Línea 1.

Derrame en el Golfo de México: hay denuncia ante la FGR, pero sin avances públicos

Durante su intervención, González Hernández informó que existe una denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR) por los hechos relacionados con el derrame de hidrocarburos. Sin embargo, hasta ahora no se han dado a conocer detalles sobre los avances de la investigación ni sobre posibles responsabilidades.

La titular de la ASEA también señaló que la Agencia emitió una resolución relacionada con el incidente, aunque reconoció ante los legisladores que esta todavía no se encuentra firme.

ASEA reporta 40 toneladas de residuos recolectados tras el derrame

A nueve meses de la emergencia ambiental, la funcionaria aseguró que las labores de limpieza en las playas afectadas ya concluyeron.

Como resultado de estos trabajos, se recolectaron 40 toneladas de residuos de hidrocarburos, una cifra que da cuenta de la cantidad de material contaminante retirado durante las jornadas de saneamiento.

Aunque la ASEA dio por terminadas las tareas de limpieza en las zonas afectadas, las explicaciones ofrecidas ante los diputados dejan pendientes sobre cómo ocurrió la fuga, por qué la autoridad no tuvo conocimiento oportuno y qué resultados tendrá la denuncia presentada ante la FGR.