Alertas por fallas en el nuevo padrón del registro de celulares en México

El registro obligatorio de teléfonos celulares en México ya comenzó, y junto con su arranque, también surgieron las primeras alertas por fallas técnicas, errores en el proceso y posibles riesgos para la seguridad de los datos personales.

El registro de celulares ya presenta fallas su sistema

Aunque la medida fue presentada como una herramienta para combatir delitos como la extorsión y el uso de líneas anónimas, desde los primeros días el sistema ha mostrado debilidades.

Empresas de telefonía han solicitado prórrogas para cumplir con el registro, al reconocer que la plataforma no está completamente lista.

Usuarios han reportado inconsistencias en el proceso, dificultades para validar su información y fallos en la carga de datos, lo que ha encendido las alertas sobre un posible riesgo de suplantación de identidad.

El tema genera especial preocupación porque el país, ya contaba con un padrón de celulares, pero al ser hackeado los datos personales comenzaron a circular en el mercado

Aunque las autoridades aseguran que el nuevo sistema es distinto y más seguro, las fallas detectadas desde el inicio han reavivado la desconfianza.

A esto se suma un factor clave: la extorsión ya no depende exclusivamente de números telefónicos tradicionales.

¿Los grupos delictivos se pueden favorecer de estas fallas?

Grupos delictivos utilizan llamadas por internet, aplicaciones de mensajería y números falsos, lo que pone en duda la efectividad del padrón como mecanismo de protección para la ciudadanía.

Mientras miles de personas acuden a registrar su SIM con CURP e identificación oficial, crece la inquietud sobre quién resguarda la información, cómo se protege y qué pasará si el sistema es vulnerado.

El debate está abierto: para algunos se trata de una medida de seguridad; para otros, de un esquema de vigilancia con riesgos aún no resueltos.

La pregunta sigue en el aire: ¿el nuevo padrón hará a los ciudadanos más seguros o más expuestos?