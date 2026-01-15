“Bajo tu propio riesgo”: El registro de celulares en México es obligatorio

Ahora el registro de celulares en México es obligatorio, de no hacerlo, tu línea puede quedar suspendida hasta que lo hagas, pero también toma nota, si lo registras, no estás a salvo, también estas en riesgo porque el peligro no es el trámite, sino la base de datos que ingresas.

El peligro en el registro de celulares en México

De acuerdo con lo establecido, cada número telefónico debe estás vinculado a una persona física mediante su CURP y una identificación oficial, como la credencial del INE o el pasaporte.

El proceso de registro se realiza directamente con la compañía telefónica, ya sea en tiendas físicas o a través de plataformas en línea, y para completarlo, los usuarios deben proporcionar información personal considerada de alta sensibilidad lo que ha generado preocupaciones relacionadas con la privacidad y la seguridad de los datos.

La fecha límite para cumplir con este requisito es el 30 de junio; de no hacerlo, las líneas que no estén registradas podrán ser suspendidas.

Sin embargo, el debate no se centra únicamente en la obligación del trámite, sino en los riesgos que implica concentrar grandes volúmenes de información personal en una sola base de datos.

Este registro equivale a colocar el nombre y la dirección de cada persona en todas las llaves de su casa y guardarlas en su solo cajón.

¿Qué pasa si se filtran los datos del registro de celulares en México?

En caso de una filtración de información, el impacto podría ser masivo. La exposición de datos como nombre, CURP, y número telefónico podría facilitar fraudes más creíbles, la suplantación de identidad, investigaciones o persecuciones indebidas.

Este tipo de incidentes no es un escenario hipotético, ya que filtraciones de bases de datos han ocurrido anteriormente en diferentes contextos.

Aun así, el registro es obligatorio y no existe una alternativa para quienes deseen conservar su línea activa. Una vez que los datos son entregados, no hay marcha atrás, lo que toca a los usuarios es cumplir con la ley para no perder el servicio, pero asumiendo los riesgos que conlleva compartir su información más valiosa.