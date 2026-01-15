Policías que huyeron de cámaras de FIA en Naucalpan tienen denuncia penal por extorsión

La difusión de un video captado por Fuerza Informativa Azteca (FIA) desató una fuerte reacción social y la apertura de procedimientos legales y administrativos contra policías viales de Naucalpan, Estado de México, presuntamente involucrados en actos de extorsión . En las imágenes se observa a un agente municipal solicitando dinero a un automovilista que circulaba sobre Periférico Norte, quien contaba con permiso vigente para transitar en territorio mexicano.

Los hechos ocurrieron el pasado 8 de enero, cuando los uniformados interceptaron al conductor y le intentaron imponer una sanción bajo el argumento de que el vehículo no podía circular en ese horario. Pese a que el ciudadano mostró la documentación legal correspondiente, el agente ignoró los papeles y continuó con el intento de infracción.

Al percatarse de que estaban siendo grabados, uno de ellos salió corriendo del lugar, mientras que la reportera Kariana Colmenero lo perseguía para cuestionarlo. Sin embargo, un total de cinco oficiales, huyeron en sus vehículos a toda velocidad.

Al día siguiente José Carlos Quesada, responsable de la Guardia Municipal, señaló que dieron de baja a tres oficiales identificados en dicho video y que se abriría una investigación interna.

Denuncian a policías de Naucalpan ante la Fiscalía del Estado de México

Tras la viralización del video y la indignación generada en redes sociales, se confirmó que el policía que aparece corriendo, así como otros elementos identificados en la grabación, ya cuentan con una denuncia penal por presuntos actos de extorsión, ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

De acuerdo con información oficial, la denuncia fue interpuesta por la propia corporación policiaca como una denuncia de hechos, con el objetivo de que la autoridad ministerial determine las responsabilidades penales correspondientes. Esta acción busca deslindar responsabilidades y enviar un mensaje claro de que este tipo de prácticas no serán toleradas.

El ayuntamiento reiteró que ya existe una denuncia formal ante la fiscalía especializada en combate a la corrupción , la cual será la encargada de determinar si los hechos constituyen un delito y las sanciones aplicables. Las autoridades subrayaron que la colaboración con la Fiscalía será total y que se respetará el debido proceso.