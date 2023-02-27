Nuevo sismo en Turquía deja 1 muerto y 70 heridos: VIDEOS

La Autoridad para el Manejo de Desastres y Emergencias de Turquía (AFAD), informa que la magnitud del nuevo sismo fue de 5.6, con su epicentro en las cercanías de Malatya. Se reporta que al menos una persona murió y otras 69 resultaron heridas.

Asimismo, el ministro de Educación turco, Mahmut Ozer, ha confirmado que 20 de los heridos por el nuevo sismo se encuentran hospitalizados y ha señalado que cinco personas han sido rescatadas de entre los escombros de 22 edificios que se han derrumbado a causa del terremoto.

🇹🇷 | CATÁSTROFE EN TURQUÍA: Varios edificios han colapsado en Malatya, Turquía, tras el nuevo sismo este lunes de magnitud 5,6. pic.twitter.com/9penV5BhWC — Alerta News 24 (@AlertaNews24) February 27, 2023

Malatya es una de las 11 provincias afectadas por los terremotos de 7.7 y 7.6 grados de magnitud que hace tres semanas asolaron el sureste de Turquía y el norte de Siria y que de nueva cuenta se ve afectada por el nuevo sismo.

Con algo más de 4,000 inmuebles derribados o gravemente afectados, Malatya es una de las zonas afectadas de forma relativamente moderada.

(VIDEO) A man was rescued from rubble after a magnitude 5.6 earthquake jolted Türkiye’s eastern Malatya province https://t.co/RTn44ejdgh pic.twitter.com/2I7CcmET8v — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 27, 2023

Ya suman más de 50 mil los muertos por los sismos del pasado 6 de febrero

La AFAD registró casi 10 mil réplicas tras el temblor del 6 de febrero. Unos 173 mil edificios quedaron dañados por la sacudida, según la prensa local.

Más de 5,700 edificios derrumbados por los sismos

Más de 5,700 edificios se han derrumbado en Turquía, según la agencia de catástrofes del país, y se han planteado preguntas sobre la integridad de las estructuras en algunas zonas de las regiones afectadas.

Cientos de detenidos por corrupción

Cerca de 200 personas han sido detenidas por presunta construcción deficiente de edificios tras el catastrófico terremoto que sacudió Turquía a principios de mes, según informó el Ministerio de Justicia del país.

El Ministerio dijo que 626 personas eran "sospechosas" después de que los edificios se derrumbaran por completo o sufrieran graves daños tras los sismos. Algunos de los sospechosos murieron en el terremoto, mientras que la policía sigue buscando a otros.

El ministro de Justicia de Turquía, Bekir Bozdag, declaró que se habían recogido pruebas en miles de edificios.

Tras catástrofes anteriores, se endurecieron los códigos de construcción, lo que debería haber garantizado que las construcciones modernas resistieran grandes temblores. Sin embargo, muchos de los edificios dañados en la región afectada parecían ser de nueva construcción.

Gobierno omiso ante edificación de edificios

Residentes y expertos se preguntan ahora si el gobierno no tomó las medidas necesarias para hacer cumplir las normas de construcción.

Turkish mosque in North London held a fundraising event to raise money for victims in the quake-hit areas https://t.co/klAXVajqeJ pic.twitter.com/4LXTCwUIil — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 26, 2023

Yasemin Didem Aktas, ingeniero estructural y profesor del University College de Londres, declaró a CNN que, si bien el terremoto y sus réplicas constituyeron "un acontecimiento muy potente que pondría a prueba incluso a los edificios que cumplen los códigos", la magnitud de los daños indica que los edificios no cumplían las normas de seguridad.

"Lo que vemos aquí nos dice sin duda que algo va mal en esos edificios, y puede ser que no se diseñaran de acuerdo con el código en primer lugar, o que la ejecución no se diseñara adecuadamente", afirmó Didem Aktas.

Varios críticos cuestionan también la aprobación periódica por parte del gobierno de Turquía de las llamadas "amnistías de construcción", básicamente exenciones legales que, previo pago, perdonaban a los promotores la construcción de proyectos sin los requisitos de seguridad necesarios.

Las amnistías se diseñaron para legalizar edificios antiguos que no cumplían las normas y que se habían levantado sin los permisos adecuados. Tampoco obligaban a los promotores a adecuar sus propiedades a las normas.

Las autoridades turcas han cifrado en cerca de 44,400 los muertos por los terremotos registrados el 6 de febrero, que dejaron además cerca de 6,000 fallecidos en Siria, si bien el número de víctimas en el país árabe es mucho más difícil de calcular, especialmente en el noroeste, en manos de grupos rebeldes.

Millones viven fuera de sus casas

Desde el día de los terremotos, casi dos millones de personas sobreviven en tiendas de campaña y casetas prefabricadas en la región, que no deja de temblar, o en diversas instituciones de acogida en todo el país.