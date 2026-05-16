Reservan por 5 años información del proceso de elección de consejeros del INE afines a Morena

El Comité de Transparencia de la Cámara de Diputados hizo todo lo contrario a su fin, pues más allá de rendir cuentas, creó un oscurantismo al reservar información clave del proceso de elección de consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).

Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados, compartió que dicho comité aprobó clasificar como reservada por cinco años toda la documentación del proceso donde se eligieron a tres consejeros electorales.

📢 Reconfiguración política y judicial: Morena consolida control en el INE y plantea cambios a la reforma judicial.



La agenda política en México vive momentos de alta intensidad tras la designación de nuevos consejeros electorales y la sorpresiva propuesta de modificar la… pic.twitter.com/2aDbIwec5N — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 22, 2026

Diputada advierte retroceso a la transparencia

La diputada del Partido Acción Nacional (PAN) se pronunció al respecto sobre esta decisión en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

A decir de ella, este asunto es un claro ejemplo de un "retroceso en la transparencia que tanto se necesita en México".

"No debe existir opacidad en un tema tan importante en el que cientos de aspirantes y millones de mexicanos merecen saber exactamente qué pasó. Se aprobó por mayoría y eso, desde mi visión, es un retroceso en la transparencia que tanto se necesita en México", expresó en su cuenta de X.

El Comité de Transparencia aprobó clasificar como RESERVADA, POR 5 AÑOS, toda la documentación del proceso donde la Cámara de Diputados eligió a tres Consejeros Electorales del INE.



A través del Secretario Técnico, Gustavo Flores, manifesté MI VOTO EN CONTRA.



No debe existir… pic.twitter.com/6zUMEULHsO — Dra. Kenia López Rabadán (@kenialopezr) May 16, 2026

¿Quiénes son los consejeros electorales del INE elegidos?

Luego de un proceso legislativo, se eligió con 334 votos a tres nuevos integrantes del Consejo General del INE y estos son:



Arturo Manuel Chávez López

Es maestro en Sociología Política y profesor de tiempo completo en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Fue director de Talleres Gráficos de México

Fue titular de la Unidad de Políticas Transversales en la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI)

Frida Denisse Gómez Puga

Es Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León (2002) y actualmente cursa estudios de Maestría en Finanzas y Administración.

Se desempeñó como Titular del Órgano Interno de Control del Instituto Electoral de Tamaulipas, desde noviembre de 2025.

Fungió como Titular del Departamento de Litigios Constitucionales del Congreso del Estado de Tamaulipas (2024–2025).

Previamente, se desempeñó como Encargada del despacho del Departamento de Asistencia Jurídica (2024).

Inició su carrera en el Poder Judicial del Estado de Nuevo León, donde se desempeñó como escribiente y proyectista de sentencias (2002–2008).

Blanca Yassahara Cruz García

Es Licenciada en Derecho, con área de profundización en Derecho Constitucional y Amparo, y cuenta con el grado de Maestra en Derecho por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

En 2022 fue designada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral como Consejera Presidenta del Instituto Electoral del Estado de Puebla.

Morena toma el control del INE hasta 2035: ¿Quiénes son los nuevos consejeros?

Nuevos consejeros del INE afines a Morena estarán hasta 2035

Los tres nuevos consejeros del INE ocuparán el cargo por los próximos nueve años. Los tres son perfiles afines a Morena, el partido en el poder.

La Cámara de Diputados aprobó el 21 de abril de 2026 la designación de Blanca Yassahara Cruz García, Frida Denisse Gómez Puga y Arturo Manuel Chávez López.