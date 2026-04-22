Diputados eligen consejeros del INE señalados como afines a Morena

La Cámara de Diputados aprobó la designación de Blanca Yassahara Cruz García, Frida Denisse Gómez Puga y Arturo Manuel Chávez López como nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).

#ÚltimaHora | Con el voto de diputados de Morena, PT y Partido Verde se aprobó la designación de tres consejeros del @INEMexico , asumirán el cargo por 9 años.



Ellos son:

• Arturo Manuel Chávez López

• Frida Denisse Gómez Puga

• Blanca Yassara Cruz García



Los nuevos… pic.twitter.com/856QjPdrmB — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 22, 2026

Así fue la votación para designar a los consejeros del INE

Con el respaldo de Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el bloque oficialista alcanzó la mayoría calificada necesaria con 334 votos a favor. En contraste, legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano sumaron 127 votos en contra, al advertir que los perfiles elegidos tienen afinidad con el partido en el poder.

Los tres nuevos consejeros asumirán el cargo por un periodo de nueve años y rendirán protesta en la próxima sesión del Consejo General del INE.

Consejeros del INE bajo la sombra de Morena

Desde la oposición, el punto central del debate fue el perfil de los aspirantes seleccionados, señalados como cercanos o afines a Morena. Este elemento, advirtieron legisladores, pone en entredicho la autonomía e imparcialidad del árbitro electoral en un contexto político clave rumbo a futuros procesos electorales.

Los críticos sostienen que la designación no garantiza independencia en la toma de decisiones dentro del INE, lo que podría impactar la confianza ciudadana en las elecciones.

¿Quiénes son los nuevos consejeros del INE?

Los perfiles avalados por la Cámara de Diputados son:



Blanca Yassahara Cruz García

Es licenciada en Derecho y cuenta con una maestría en Derecho Constitucional y Amparo por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Actualmente se desempeña como consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de Puebla, cargo que ocupa desde noviembre de 2022.

Formó parte del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral entre 2011 y 2022, donde trabajó como vocal de Organización Electoral en juntas distritales en Puebla, además de asumir encargos en distintas vocalías a nivel distrital y local.

A lo largo de su trayectoria ha participado como ponente en foros sobre democracia y procesos electorales, y cuenta con formación en temas como cadena de custodia, transparencia, cultura cívica y violencia política de género.



Frida Denisse Gómez Puga

Es licenciada en Derecho por la Universidad de Nuevo León y actualmente cursa una maestría en Finanzas y Administración. Hoy es titular del Órgano Interno de Control del Instituto Electoral de Tamaulipas.

En su experiencia profesional, ha ocupado cargos clave en el ámbito electoral y legislativo, como titular del Departamento de Litigios Constitucionales en el Congreso de Tamaulipas, subsecretaria general del Tribunal Electoral local y secretaria de Estudio y Cuenta en ese mismo órgano.

También fue consejera electoral en Tamaulipas, donde presidió diversas comisiones, entre ellas las de Acción Afirmativa, Procedimientos Sancionadores, Género, Educación Cívica, Organización Electoral y Debate Público.



Arturo Manuel Chávez López

Es maestro en Sociología Política y actualmente dirige Talleres Gráficos de México. Además, es profesor de tiempo completo en el Centro de Estudios Sociológicos de la UNAM.

Su trayectoria incluye cargos en la administración pública, como titular de la Unidad de Políticas Transversales de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, así como coordinador de Proyectos Especiales en la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

También fue director general de Ecología y Desarrollo Sustentable en la entonces delegación Tlalpan. En el ámbito académico, ha ocupado cargos como secretario general de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, además de coordinar el Centro de Estudios Sociológicos y dirigir la División de Estudios Profesionales.