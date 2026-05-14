“Batidillo” de Morena pone en jaque al INE; elección judicial amenaza con caos y abstención récord

Una vez más, las ocurrencias de Morena no solo han afectado la independencia del Poder Judicial, sino que han costado y costarán muchísimo dinero a los mexicanos. La elección de juzgadores ha convertido al sistema electoral en un batidillo que Morena provocó y ya no sabe cómo corregir.

INE alerta costo histórico y riesgo inminente por elección judicial impulsada por Morena

El INE reveló en el congreso que la ocurrencia del oficialismo de programar la elección de jueces y magistrados el mismo día de los comicios para diputados federales y 17 gubernaturas le costará al país una millonada.

“Casi 21 mil millones de pesos es el estimado que acabamos de entregar ahorita”, detalló Guadalupe Taddei, consejera presidenta del INE.

No solo se tendría el proceso electoral más caro de la historia, os consejeros electorales presentaron a diputados los riesgos logísticos y operativos de organizar dos elecciones distintas para el seis de junio de 2027; entre ellos, un mayor abstencionismo .

“El hecho de tener concurrencia en estos dos procesos electorales puede afectar la participación, porque tú tendrías que estar en una casilla votando por todo lo ordinario, como está la legislación actualmente, y, en la siguiente casilla, trasladarte, sin que sea lo más cercano como en la que estás votando, a emitir tu voto por el poder judicial"; agregó Guadalupe Taddei.

Elección judicial: un "batidillo" de 21 mil millones de pesos.



El @INEMexico advirtió al Congreso que la ocurrencia de Morena de empalmar la elección de jueces con los comicios federales de 2027 costará casi 21 mil millones de pesos.



Ante el riesgo de un colapso logístico y un… pic.twitter.com/Kc576b8tco — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 14, 2026

Consejeros plantean aplazar elección judicial tras abstencionismo histórico y escándalo por acordeones

Los consejeros han recomendado al Congreso que la elección judicial se aplace para 2028. Ya una elección de este tipo en 2025 fue desairada por la población .

A un histórico abstencionismo del 90 por ciento, se sumó el escándalo de los acordeones con los que el oficialismo impuso a candidatos a modo en la Suprema Corte. Morena dice que aplazar la elección de jueces les permitirá corregir pifias y errores del año pasado.

“Si se pospone, lo ideal sería que también pudiéramos modificar ciertas reglas electorales para la elección del Poder Judicial y evitar los tan traídos y llevados o cuestionados acordeones”, explicó Ricardo Monreal, Pdte. Jucopo, de la Cámara de Diputados.

“Si se pospone, lo ideal sería que también pudiéramos modificar ciertas reglas electorales para la elección del Poder Judicial y evitar los tan traídos y llevados o cuestionados acordeones”, explicó Ricardo Monreal, Pdte. Jucopo, de la Cámara de Diputados.

El congreso tendrá que definir si convoca a un periodo extraordinario de sesiones para posponer una elección que nació cuestionada y desairada por los ciudadanos.