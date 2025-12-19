¡Más cerca de la Tierra! Objeto interestelar 3I/ATLAS sorprende a científicos con una extraña “cola”

El objeto interestelar 3I/ATLAS , un cometa proveniente de fuera de nuestro sistema solar, se ha convertido en el centro de atención de la comunidad científica internacional debido a un comportamiento inusual jamás observado con tanta claridad.

Hoy se encuentra en el punto más cercano a la Tierra, y astrónomos han detectado una extraña protrusión o chorro de material que parece apuntar en dirección al Sol, una especie de “cola” que es algo poco común en este tipo de cuerpos celestes.

Se trata apenas del tercer objeto interestelar confirmado que atraviesa nuestro sistema solar, después de ʻOumuamua (2017) y 2I/Borisov (2019), lo que convierte a cometa 3I/ATLAS en una oportunidad científica excepcional.

Más cerca de la Tierra: ¿en dónde está el objeto interestelar 3I/ATLAS?

Aunque su aproximación ha generado interés, el cometa interestelar 3I/ATLAS no representa ningún peligro para la Tierra. Conforme a los cálculos de la NASA indican que hoy el objeto interestelar 3I/ATLAS se encuentra a una distancia aproximada de 270 millones de kilómetros, es decir, mucho más lejos que la Luna, pero lo suficientemente cerca para que pueda ser estudiado con telescopios avanzados.

¿Qué es el objeto interestelar 3I/ATLAS?

Cabe recordar que el cometa 3I/ATLAS fue detectado por el Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (ATLAS) . Su trayectoria hiperbólica confirma que no está ligado gravitacionalmente al Sol, lo que demuestra que se originó en otro sistema estelar y que, después de su paso, continuará su viaje hacia el espacio interestelar.

A diferencia de ʻOumuamua, que no mostró una cola visible, 3I/ATLAS sí se comporta como un cometa clásico, liberando gas y polvo al calentarse por la radiación solar.

¿Por qué su forma está causando tanto debate?

Lo que ha desconcertado a los científicos es una estructura alargada y asimétrica, similar a un chorro o “anti-cola”, que parece dirigirse hacia el Sol. Normalmente, la presión solar empuja el material en sentido contrario, por lo que esta orientación ha generado múltiples hipótesis.

La explicación más aceptada es que se trata de un chorro localizado de gas y polvo, expulsado desde una región activa específica del núcleo del cometa, combinado con su rotación irregular; sin embargo, el fenómeno ha reabierto debates teóricos acerca de la composición y estructura de cometas formados alrededor de otras estrellas.

El paso del objeto interestelar 3I/ATLAS cometa ofrece hoy una ventana única para estudiar material extraterrestre en tiempo real, además de entender cómo se forman los sistemas planetarios en otras partes de la galaxia; ¿estamos preparados para estudiar el próximo objeto que llegue desde otra estrella?

