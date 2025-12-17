Cometa interestelar 3I ATLAS bajo la lupa de más de 80 observatorios: qué se investiga y por qué es clave

El Sistema Internacional de Alerta de Asteroides (IAWN), respaldado por la ONU, mantiene activo un operativo científico global para estudiar el cometa 3I ATLAS , un objeto de origen interestelar que despertó el interés de la comunidad astronómica internacional. Cabe decir que la campaña de observación, que es coordinada por la NASA, involucra a más de 80 observatorios en diversas partes del mundo.

De hecho, el momento clave llegará durante la jornada del viernes 19 de diciembre de 2025, cuando el cometa alcance su menor distancia con la Tierra dentro de su trayectoria. Aunque el objeto interestelar 3I/ATLAS cometa pasará a una distancia segura de aproximadamente 270 millones de kilómetros, su análisis representa una oportunidad científica sin precedentes.

🚨 3I / ATLAS — NOTHING ABOUT THIS IS NORMAL 🚨



Its rotation changed rapidly: • 16.16 hrs (July) → 15.48 hrs (August)

• ~4% shift in weeks before perihelion (Avi Loeb)😱



Objects don’t just change spin like that.



Then came something never seen before: 🔦 A jet that wobbles… pic.twitter.com/7TQa4U7IIl — 3I/ATLAS updates (@Defence12543) December 17, 2025

¿Por qué el cometa interestelar 3I/ATLAS es tan importante?

El cometa 3I/ATLAS es apenas el tercer objeto interestelar detectado en la historia, solamente después de 1I/‘Oumuamua (2017) y 2I/Borisov (2019). Su procedencia fuera del Sistema Solar lo convierte en un laboratorio natural para entender cómo se forman otros sistemas planetarios.

Conforme a James Bauer, investigador principal del Sistema Internacional de Alerta de Asteroides y profesor de astronomía en la Universidad de Maryland, el objetivo central del operativo es mejorar las metodologías de rastreo de objetos cercanos a la Tierra (NEO), además de afinar la precisión con la que se calculan sus trayectorias.

🚨 Europe is doing a PLANETARY DEFENSE DRILL ....... for a comet 170,000,000 miles away



Obviously they don't think this is a comet.



170,000,000 miles is double the distance we are from the sun. — Astronomy Vibes (@AstronomyVibes) December 16, 2025

Cometa 3I/ATLAS: Una prueba clave para futuras alertas espaciales

La campaña implica el uso de una nueva técnica de astrometría, diseñada específicamente para seguir el recorrido del 3I/ATLAS. Este avance podría resultar crucial para anticipar futuros acercamientos de objetos espaciales, como ocurrió con el cometa YR2024, y para planear misiones espaciales similares a la que la NASA realizó al asteroide Bennu.

Cabe decir que el seguimiento del objeto interestelar 3I/ATLAS no está exento de desafíos, ya que la variabilidad de su brillo y las fluctuaciones de su coma (la nube de gas y polvo que lo rodea al calentarse por el Sol), dificultan la medición exacta de su tamaño y posición.

3I/ATLAS appears to have transmitted an alien special signal towards NASA's Mars probe MAVEN. The MAVEN probe unexpectedly rotated, altered its orbit, ceased responding, and could not be restored.#3IATLAS pic.twitter.com/NJOs0bZfvd — 永倉政司 nagakura seiji (@uBF2fV1cVQxRjQo) December 17, 2025

Por esta razón, la IAWN ha confirmado que los resultados oficiales del análisis no se publicarán de inmediato, es decir que todos los datos serán procesados y difundidos en un estudio científico a principios del próximo año. El universo vuelve a recordarnos lo mucho que aún queda por descubrir; ¿estamos preparados para detectar y comprender a tiempo los visitantes que llegan desde más allá del Sistema Solar?