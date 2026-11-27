El efectivo podría tener los días contados en las gasolineras y casetas de cobro de México.

Y es que, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio el primer paso para que estos establecimientos puedan adoptar los pagos electrónicos como único medio para recibir dinero, una medida que busca modernizar las operaciones y mejorar la trazabilidad de las transacciones.

¿Gasolineras y casetas dejarán de aceptar efectivo en México?

De acuerdo con el acuerdo de Hacienda, los dos sectores designados son:

Hidrocarburos: comprende el expendio al público de gasolinas y diésel.

Infraestructura, comunicaciones y transportes: incluye el cobro de peajes en carreteras y otras vías sujetas a este esquema.

La medida forma parte de la implementación de la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, publicada el pasado 4 de noviembre y vigente desde el día 5 del mismo mes.

Esta legislación faculta a la SHCP para determinar las actividades económicas en las que los pagos electrónicos podrán convertirse en el único medio de cobro.

¿A partir de cuándo serán obligatorios los pagos digitales?

Aunque el acuerdo ya fue publicado en el DOF, todavía no existe una fecha única para que todas las gasolineras y casetas dejen de recibir dinero en efectivo.

La disposición establece que las autoridades competentes de cada sector tendrán un plazo de 15 días hábiles para emitir las reglas correspondientes.

En ellas deberán especificarse las condiciones, obligaciones y el calendario de transición hacia los medios electrónicos.

Por lo tanto, será necesario esperar estas disposiciones para conocer cuándo comenzará a aplicarse el cambio y qué deberán hacer los establecimientos y los usuarios.

¿Por qué quieren eliminar el efectivo en gasolineras y casetas?

Uno de los principales argumentos del Gobierno federal es mejorar la trazabilidad de las operaciones, es decir, facilitar el seguimiento de los movimientos de dinero para verificar su legalidad.

En el caso de los combustibles, la intención también está relacionada con el combate al comercio ilícito, el robo de hidrocarburos y la importación ilegal de gasolina y diésel.

En las casetas, por otra parte pueden agilizar los pagos, lo que ayudaría a reducir los tiempos de espera y las filas en las carreteras.