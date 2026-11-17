La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México activó la Alerta Amarilla ante el pronóstico de bajas temperaturas para la madrugada y mañana de este miércoles 18 de noviembre de 2026.

De acuerdo con el aviso oficial difundido por la dependencia capitalina, el descenso térmico afectará principalmente a las zonas altas y demarcaciones ubicadas en el sur y poniente de la metrópoli, por lo que se pidió a los habitantes mantenerse atentos a los reportes meteorológicos oficiales y seguir las indicaciones preventivas.

Alcaldías con Alerta Amarilla HOY

Según el reporte de la SGIRPC, las cinco alcaldías que permanecerán bajo vigilancia preventiva por el frío son Álvaro Obregón, Cuajimalpa, La Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan.

En estas regiones montañosas y boscosas de la capital suele registrarse una caída más pronunciada del termómetro durante las primeras horas del día, situación que incrementa el riesgo de malestares físicos para quienes salen temprano rumbo a sus centros de trabajo o estudio, así como para adultos mayores, niñas, niños y personas con padecimientos crónicos.

⚠ Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de #TemperaturasBajas para la madrugada y mañana del miércoles 18/11/2026, en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC, @AlcMilpaAlta y @TlalpanAl.



Atiende las recomendaciones y mantente informado.… pic.twitter.com/v7PFuFVOWX — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 17, 2026

Medidas clave para cuidarse del frío y prevenir enfermedades respiratorias

Ante este escenario climático, autoridades sanitarias y de protección civil recomiendan abrigarse adecuadamente utilizando el método de capas, además de cubrir nariz y boca al salir a la intemperie para evitar que el aire helado irrite las vías respiratorias y provoque cambios bruscos de temperatura.

Mantener una hidratación constante con agua natural, consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C para fortalecer las defensas del organismo, ventilar las habitaciones durante el mediodía cuando sube la temperatura, aplicar crema hidratante para proteger la piel de la resequedad y evitar el uso de anafres o braseros dentro de espacios cerrados para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono.