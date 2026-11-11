Obtener la cartilla del Servicio Militar Nacional no es el último paso para cumplir con esta obligación ciudadana.

Después del sorteo y del periodo de adiestramiento, los conscriptos deben recoger su cartilla militar y la hoja de liberación, documentos que acreditan que concluyeron satisfactoriamente el proceso.

¿Qué significa “encuadrado” en la liberación de la cartilla militar?

Estar encuadrado significa que, durante el sorteo del Servicio Militar Nacional, la persona obtuvo bola blanca o azul y debe cumplir con el adiestramiento en los centros correspondientes del Ejército, la Armada o la Fuerza Aérea Mexicana.

Esta modalidad implica participar en las actividades de capacitación militar establecidas por las autoridades. En cambio, quienes obtienen bola negra cumplen su servicio a disponibilidad, bajo el control de las comandancias de Zona Militar.

Una vez que ambas modalidades cumplen satisfactoriamente con su obligación, pueden recibir su cartilla y hoja de liberación.

¿Cuándo se puede recoger la cartilla militar y la hoja de liberación?

La entrega de documentos se realiza durante diciembre de cada año, mediante puestos instalados por las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina en las Juntas Municipales y Alcaldías de Reclutamiento.

Si no puedes acudir durante ese mes, existe otro periodo para recogerlos: de enero a junio, directamente en las Oficinas de Reclutamiento de las Zonas Militares y Zonas Navales.

¿Qué documentos necesitas para recoger la cartilla del servicio militar liberada?

Para recibir los documentos, el interesado debe presentar dos requisitos:

Recibo correspondiente.

Identificación oficial con fotografía.

Si no puede acudir por motivos justificados, como enfermedad, estudios o diligencias, un familiar en primer grado puede recogerlos mediante una carta poder debidamente requisitada.

¿Dónde recoger la cartilla militar y la hoja de liberación?

La primera opción son las Juntas Municipales o Alcaldías de Reclutamiento donde se instalan los puestos de entrega durante diciembre.

Posteriormente, de enero a junio, la documentación se encuentra disponible en las Oficinas de Reclutamiento de las Zonas Militares y Zonas Navales.

¿Qué pasa si no recoges tus documentos?

La documentación que no sea entregada a sus respectivos titulares será destruida el 1 de julio de cada año.

Por ello, quienes ya cumplieron con el Servicio Militar Nacional deben estar atentos al calendario y acudir dentro de los plazos establecidos para evitar perder sus documentos.

Para resolver dudas sobre la liberación, la Sedena dispone de los teléfonos 55 55 80 52 37 y 55 55 89 12 36, con atención de lunes a viernes, de 08:00 a 15:00 horas.