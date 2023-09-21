¿Qué delincuentes cayeron durante la gestión de García Harfuch al frente de la SSC?

La lucha por la Jefatura de Gobierno de Gobierno de la Ciudad de México en las elecciones 2024 ya comenzó, y el exsecretario de Seguridad Ciudadana de la capital, Omar García Harfuch confirmó que participará en el proceso interno de Morena para ser el coordinador de la Defensa de la 4T, por esto es importante conocer cómo desempeñó su gestión en años anteriores.

García Harfuch es licenciado en Derecho y Seguridad Pública, esto no lo limitó y buscó adquirir nuevos conocimientos, actualmente presume acreditaciones de instituciones internacionales, como la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), de la Academia Nacional del FBI, de Estados Unidos y la Universidad de Harvard.

¿Qué delincuentes cayeron durante la gestión de García Harfuch?

García Harfuch asumió la Secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC) en 2019 y desde ese momento hasta el día de su renuncia logro capturas relevantes para el gobierno.

Encabezando la Agencia de Investigación Criminal, arrestó a los líderes acusados de La Unión de Tepito y Fuerza Anti-Unión; en un operativo de las fuerzas federales detuvieron a Jorge Flores Concha, alias "el Tortas", presunto líder de la Fuerza Anti-Unión, y a Pedro Ramírez Pérez, alias "el Jamón", presunto líder de La Unión de Tepito.

Otra participación se dio al coordinar la captura de Dámaso López Núñez, conocido como 'el Licenciado', quien era el líder del Cártel de Sinaloa. López Núñez fue arrestado en la Ciudad de México y luego extraditado a los Estados Unidos, donde testificó en el juicio contra Joaquín 'el Chapo' Guzmán. García Harfuch también estuvo involucrado en la captura de los exgobernadores Javier Duarte en Guatemala y Roberto Borge en Panamá.

Quiero participar en este proceso y dar continuidad a una ciudad en paz y segura donde el desarrollo económico y el bienestar social sea para todas y todos; me encargaré de que los resultados en la Ciudad de México continúen, y sobre todo, se incrementen” pic.twitter.com/CQIX4ML3Aw — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 20, 2023

El día García Harfuch sufrió un atentado en CDMX

El 26 de junio, el entonces secretario de Seguridad, García Harfuch, sufrió un atentado cuando se dirigía a un cuartel de seguridad en el centro de la ciudad fue interceptado en el cruce de Reforma y Monte Blanco por dos camionetas, quienes dispararon alrededor de 300 tiros; sin embargo, no lograron su objetivo.