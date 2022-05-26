La OMS denuncia emergencia sanitaria en Ucrania causada por Rusia

La Organización Mundial de la Salud (OMS) condenó, mediante una resolución, la operación militar de Rusia en Ucrania y denunció la emergencia sanitaria que provocaron los ataques de las fuerzas rusas en el territorio ucraniano.

La resolución obtuvo 88 votos a favor, 12 en contra y 53 abstenciones, lo que provocó una ovación de pie por parte de las naciones que estuvieron a favor de condenar el ataque ruso en Ucrania.

Con dicha resolución, la OMS exige a Rusia “detener inmediatamente” los ataques a hospitales y otras infraestructuras de la red sanitaria de Ucrania. De acuerdo con la organización, el ejército de Rusia atacó al menos a 235 hospitales dejando 75 muertos.

Sin embargo, la resolución sobre la emergencia sanitaria en Ucrania no incluye sanciones contra Rusia, pero sí suspende todas las celebraciones de reuniones, seminarios, encuentros técnicos y conferencias de la OMS en territorio ruso.

|Reuters

La OMS también pidió a los países miembros aumentar las donaciones de ayuda humanitaria para apoyar a los refugiados ucranianos y a los combatientes que aún se encuentran en el lugar luchando contra las fuerzas rusas.

Rusia propone resolución ante la OMS

Rusia también presentó una resolución ante la OMS sobre la emergencia sanitaria sin mencionar los daños que sus tropas causaron en Ucrania, el cual aún no ha sido votado por los países miembros.

La embajadora estadounidense, Bathsheba Crocker, y el embajador británico, Simon Manley, junto con otros países, llamaron a los estados miembros a votar en contra de la resolución de Rusia ya favor de la propuesta de Ucrania.

Los estados miembros de la OMS en Europa ya aprobaron una resolución que podría resultar en el cierre de la oficina regional de Rusia.

Cabe destacar que Rusia llamó a sus acciones, que iniciaron el 24 de febrero, una "operación militar especial" para desarmar a Ucrania y librarla de lo que llama nacionalismo antirruso fomentado por Occidente.

Mientras que Ucrania y Occidente dicen que Rusia lanzó una guerra de agresión no provocada.

