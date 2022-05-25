Más de 22,000 civiles han muerto en la ciudad de Mariupol, Ucrania

Ucrania está luchando por mantener el control de una carretera clave que conecta con Severodonetsk (Lugansk), en Donbas, una ciudad bajo el asedio de las tropas rusas, que tratan de cercar la urbe, según ha dicho este miércoles el Ministerio de Defensa de Ucrania. Esta vía es clave para Kiev, pues se está usando para suministrar material y servicios básicos a sus unidades en Severodonetsk. Miles de muertos en Mariupol.

El gobernador ucranio de Lugansk, Sergéi Gaidai, ha dicho que las tropas rusas intentan cerrar el cerco a la ciudad, en la que permanecen 15,000 civiles, y atacan "a gran escala en todas direcciones". "Intentan borrar Severodonetsk de la faz de la Tierra", ha afirmado.

Más de 22,000 civiles han muerto en la ciudad de Mariupol desde el inicio de la invasión rusa el 24 de febrero, según ha afirmado en una entrevista con la CNN un asesor del Ayuntamiento, Petro Andriushchenko. Sus cifras provienen de los cálculos que él y otros funcionarios del Consistorio, ahora controlado por los rusos, han realizado a través de los contactos que mantienen con otros trabajadores municipales que siguen atrapados en la ciudad, conquistada al completo por Rusia la semana pasada.

Más de 6 millones de refugiados han escapado de Ucrania

ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, ha elevado este miércoles a más de 6.6 millones las personas que han huido de Ucrania por la guerra. Según Naciones Unidas, hay exactamente 6,642.659 refugiados que han escapado del país europeo desde el pasado 24 de febrero, día que comenzó el intento de invasión de Rusia del país vecino. Se trata del mayor éxodo de personas en Europa desde la II Guerra Mundial, según la ONU.

Además, según la ONU, hay más de 2,1 millones de personas que han regresado al país desde que comenzó el intento de invasión de Rusia.

Zelenski dispuesto a reunirse con Vladímir Putin

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha reiterado hoy en Davos que está dispuesto a reunirse con el presidente ruso, Vladímir Putin, para mantener conversaciones de paz: “Si las tropas rusas se retiran a sus posiciones anteriores al 24 de febrero [cuando comenzó la invasión], sería un primer paso hacia esas conversaciones”.

Rusia parece dispuesta a aligerar el bloqueo de los puertos ucranios para permitir la salida de cereales y paliar la crisis alimentaria mundial en ciernes. Según ha afirmado el viceministro ruso de Exteriores, Andrei Rudenko, Moscú está listo para facilitar un corredor humanitario para que los buques mercantes puedan salir de Ucrania. Eso sí, con la condición de que le sean levantadas algunas sanciones.

El Ministerio de Defensa de Rusia ha afirmado que el puerto de Mariupol (sudeste), en costa del mar de Azov, ya opera con normalidad. Estos últimos días, los equipos de zapadores rusos han estado desminando la zona después de casi tres meses de combate con las fuerzas ucranias y tras hacerse totalmente con la ciudad. Rusia también tiene bajo su control el puerto de Berdiansk -más pequeño-, además del de Sebastopol, en Crimea, situada en el mar Negro. Desde estas posiciones, y a través de su flota en el mar Negro, Rusia está bloqueando la salida de mercancías con cereales de puertos ucranios bajo control de Kiev.

Rusia solo abordará un posible canje de prisioneros con Ucrania después de que un tribunal haya juzgado y condenado a los combatientes ucranios que se entregaron tras más de 80 días atrincherados en la acería de Azovstal, en Mariupol, según ha asegurado este miércoles el viceministro de Exteriores, Andréi Rudenko.

La Duma Estatal, la cámara baja de Rusia, ha aprobado en primera lectura que las Fuerzas Armadas puedan contratar militares a cualquier edad, eliminando el actual límite de 40 años. La medida, provocada por la necesidad de más tropas para la ofensiva en Ucrania, que en principio se preveía muy corta, seguirá su tramitación hasta ser aprobada en una tercera revisión.

