Rusia ofrece vía rápida de ciudadanía a residentes de Ucrania ocupada

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmó un decreto que simplifica el proceso para que los residentes de Ucrania ocupada, en específico de las regiones ucranianas de Jersón y Zaporiyia, adquieran la ciudadanía y pasaportes de Rusia.

Dicho decreto marca un paso más hacia la "rusificación" de las dos regiones, donde la guerra lanzada por Moscú le ha permitido establecer un puente terrestre continuo que une a Rusia con la península de Crimea, que conquistó a Ucrania en el año de 2014.

Además, la medida de Putin amplía un programa disponible para los residentes de áreas controladas por separatistas respaldados por Rusia en las regiones ucranianas de Donetsk y Lugansk, donde Moscú ha emitido alrededor de 800 mil pasaportes desde el año 2019.

Cabe señalar que a mediados del mes de marzo, Rusia reclamó el control total de la región de Jersón, al norte de Crimea y tiene partes de la región de Zaporiyia, ubicada al noreste.

En Jersón, el gobernador ucraniano fue derrocado y la administración militar-civil señaló a principios de mes que planeaba pedir a Putin que lo incorporaraa Rusia para fines de este 2022. Ucrania ocupada se comprometió a recuperar todo su territorio incautado.

Putin ha firmato un decreto sul rilascio semplificato del passaporto russo ai residenti delle regioni ucraine di #Zaporizhia e #Kherson.



La russificazione dell'#Ucraina è in atto.

(Via @avalaina) pic.twitter.com/evhJaSTAYC — Eleonora Mongelli (@EleMongelli) May 25, 2022

Putin sube las pensiones y minimiza impacto de la guerra en Ucrania

Este miércoles (25 de mayo de 2022), el presidente de Rusia, Vladimir Putin, también ordenó alzas el 10 por ciento en las pensiones y el salario mínimo para amortiguar la inflación local, aunque negó que los problemas económicos de Rusia estén todos relacionados con la guerra de Ucrania.

Con una inflación anual cercana al 18 por ciento del mes pasado, el líder del Kremlin reconoció que 2022 será un año "difícil" para la economía rusa.

"Cuando digo -difícil-, no significa que todas estas dificultades estén relacionadas con la operación militar especial", señaló el Presidente Putin en una reunión televisada del Consejo de Estado en Moscú.

Putin, cuyo índice de aprobación ha subido más de 10 puntos desde el inicio de la denominada "Operación Militar Especial" en Ucrania, y que actualmente lo mantiene en un 82 por ciento de las preferencias, se comprometió a reducir la pobreza y la desigualdad este año, pese a las paralizantes sanciones occidentales y la elevada inflación.