OMS reporta 14 mil casos de viruela del mono en el mundo

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que en el mundo ya se reportan 14 mil casos de viruela del mono en más de 70 países, y con cinco muertes registradas en África, dijo Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la organización de la salud.

De acuerdo con la OMS, la mayoría de los casos registrados en el mundo se ha dado entre hombres que mantienen relaciones sexuales con otros hombres,

En tanto, todas las muertes se han producido en África, la región donde históricamente se han producido brotes de viruela del mono.

Estados Unidos reporta más de mil casos de viruela del mono

Estados Unidos reportó el viernes mil 814 casos confirmados de viruela del mono en 45 estados, según los datos más recientes de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

|Reuters

El estado de Nueva York tuvo la mayor cantidad de casos de viruela del mono, con 489, seguido de California con 266 e Illinois con 174, según mostraron los datos de los CDC.

En un informe titulado "Estados Unidos tropieza en la respuesta a la viruela del mono", The Hill señaló que los médicos dicen que "se necesita hacer más y advierten que los errores cometidos durante la pandemia de Covid-19 se están repitiendo".

Señaló que la cantidad de casos informados es "casi con certeza un recuento insuficiente, ya que muchos pueden no saber que están infectados o que aún no se han hecho la prueba".

Los expertos en salud pública dijeron que la cantidad de infectados está a punto de aumentar a medida que las pruebas de viruela del mono cubren a más personas.

Más de 132 mil dosis de JYNNEOS, la vacuna autorizada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos indicada para la prevención de la viruela y la viruela del mono, se habían distribuido en todo el país hasta el martes, según los últimos datos del Departamento de Salud y Servicios Humanos del país.