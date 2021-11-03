ONU denuncia asesinato de 62 periodistas durante el 2020

Según datos recopilados por la Organización de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), dijo que muchos de los periodistas perdieron la vida cubriendo conflictos armados, pero matizó que en los últimos años el número de trabajadores de medios de comunicación asesinados fuera de zonas de conflicto ha aumentado.

Nueve de cada diez casos queda sin castigo

Guterres agregó que, en muchos países, investigar la corrupción, el tráfico, las violaciones de derechos humanos o asuntos medioambientales pone en riesgo la vida de periodistas, por lo cual lamentó que la impunidad por el asesinato de periodistas sea lo que llamó extremadamente alta y reveló que los datos de la Unesco muestran que casi nueve de cada diez casos queda sin castigo.

Guterres dijo que los periodistas hacen frente a innumerables amenazas, desde secuestro, tortura y detención arbitraria, hasta campañas de desinformación y acoso, especialmente en la esfera digital.

Según el secretario general de la ONU, estos crímenes tienen un impacto enorme en la sociedad en su conjunto ya que evitan que la gente adopte decisiones informadas y la pandemia de la Covid-19 y la pandemia de desinformación han demostrado que el acceso a los hechos y la ciencia es literalmente un asunto de vida o muerte.

Acceso a la información está amenazado

En tal sentido, Guterres subrayó que cuando el acceso a la información está amenazado, se envía un mensaje amenazador que socava la democracia y el Estado de Derecho", al tiempo que ha conmemorado "el legado y los logros de los periodistas muertos cuando realizaban su trabajo".

Investigar y juzgar los crímenes contra periodistas

"Pido a los estados miembro y a la comunidad internacional que muestren solidaridad con los periodistas de todo el mundo, hoy y todos los días, y que demuestren la voluntad política necesaria para investigar y juzgar los crímenes contra periodistas y trabajadores de los medios con toda la fuerza de la ley", finalizó

Los estados tienen obligación de proteger a periodistas

Por su parte la directora general de la Unesco, Audrey Azoulay resaltó que "Los estados tienen una obligación de proteger a los periodistas y garantizar que los responsables de crímenes contra ellos son castigados. Los jueces y los fiscales en particular tienen un importante papel a la hora de promover procedimientos penales rápidos y efectivos", ha reseñado.

La UNESCO ha subrayado que, para ello, ha formado durante los últimos años a cerca de 23,000 funcionarios judiciales, incluidos jueces, fiscales y abogados.

"Sólo permitiendo que se diga la verdad podemos hacer avanzar la paz, la justicia y el desarrollo sostenible en nuestras sociedades", apuntó.

