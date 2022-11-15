ONU Mujeres: ¿Cuál es su función y para qué sirve?

La Organización de las Naciones Unidas tiene diversos ejes; sin embargo, muchos no saben para qué sirven y qué hacen. La ONU Mujeres es la organización de las Naciones Unidas que se encarga de promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Fue establecida para acelerar el progreso que conlleva a mejorar las condiciones de vida de las mujeres y responder a las necesidades que enfrentan en el mundo.

De acuerdo con la ONU Mujeres, las mujeres encuentran obstáculos para conseguir trabajos dignos y enfrentan discriminación laboral y brechas salariales de género. A menudo, no pueden acceder a la educación básica y a la atención médica, asimismo, sufren violencia y discriminación en todas partes del mundo.

¿Qué hace la ONU Mujeres?

ONU Mujeres apoya a los estados miembros de las Naciones Unidas en el marco de normas internacionales para lograr así, la igualdad de género. Además trabaja con los gobiernos y la sociedad civil en la creación de leyes, políticas, programas y servicios necesarios para garantizar que se implementen y tengan un verdadero beneficio de las mujeres en todo el mundo.

ONU Mujeres|Twitter @ONUMujeresMX

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Las tareas principales de ONU Mujeres son:



Brindar apoyo a los organismos intergubernamentales, como la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, para la formulación de políticas, normas y estándares de alcance mundial.

Colaborar con los Estados Miembros en la implementación de estos estándares mediante asistencia técnica y económica adecuada para los países que lo soliciten, y entablar alianzas eficaces con la sociedad civil.

Dirigir y coordinar el trabajo del sistema de las Naciones Unidas en cuanto a la igualdad de género, además de promover la rendición de cuentas, lo que incluye mediante la continua supervisión de los avances en todo el sistema.

De igual manera, la ONU Mujeres coordina y promueve el trabajo del sistema de las Naciones Unidas en pos de la igualdad de género y en todos los debates y acuerdos relativos a la Agenda 2030.

Conferencia sobre la Mujer de América Latina y el Caribe|Twitter @ONUMujeresMX

¿Para qué sirve la ONU Mujeres?

La ONU Mujeres busca impulsar la igualdad de género, pues esta no es solamente un derecho humano básico, sino que su logro tiene muchas consecuencias socioeconómicas. Tiene como objetivo general el empoderar y realizar los derechos de las mujeres y las niñas en todo el mundo.

Entre las áreas prioritarias están:



Aumentar el liderazgo y participación de las mujeres.

Poner fin a la violencia contra las mujeres.

Implicar a las mujeres en todos los aspectos de los procesos de paz y seguridad.

Mejorar el empoderamiento económico de las mujeres.

Hacer de la igualdad de género un aspecto central en la planificación y la elaboración de presupuestos nacionales para el desarrollo.

Cabe destacar que ONU Mujeres se encuentra en México y cuenta con una página oficial, así como redes sociales, en donde se pueden encontrar artículos específicos sobre los trabajos que realiza.