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Los otros 100 mil delitos: mientras “bajan” los homicidios, estos casos se duplican en México

Mientras presumen una reducción de homicidios, los “otros delitos que atentan contra la vida” se duplicaron en los últimos 8 años en México.

Reportero de TV Azteca opina sobre los delitos que se duplican en México, pero no se clasifican igual, por lo que los datos de inseguridad cambian.
¿Reduce la inseguridad en México? Los “otros delitos que atentan contra la vida” se duplicaron en los últimos 8 años.|Azteca Noticias

Escrito por: Alex Huitrón

Hace unos días el Gobierno de México presumió que se redujeron los homicidios dolosos. Sin embargo, hay una cifra que contrasta y que puede explicar esta supuesta reducción: los “otros delitos que atentan contra la vida”.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), los “otros delitos que atentan contra la vida” prácticamente se duplicaron de 2018 a la fecha.

CIFRAS DE OTROS DELITOS CONTRA LA VIDA DE 2018 A 2026 REGISTRADOS POR EL GOBIERNO DE MÉXICO
|Datos del SESNSP

Son en total 97 mil 670 de esos “otros delitos que atentan contra la vida”, casi 100 mil casos en lo que va del régimen de Andrés Manuel López Obrador y del gobierno actual.

¿Cuándo se consideran "otros delitos"?

Delitos que, según el Manual metodológico del Registro Nacional de Incidencia Delictiva (RNID) incluyen casos de:

  • Inducción o ayuda al suicidio;
  • Omisión de auxilio o cuidado;
  • Tentativa de lesiones y de aborto;
  • Abandono de personas;
  • Responsabilidad médica;
  • Peligro de contagio;
  • Inseminación artificial no consentida, entre otros; y,
  • Otras clasificaciones de delitos que atenten contra la vida.
Asi se clasifican otros delitos que atentan contra la vida
|Captura de pantalla

Entonces, aquí hay dos sopas: o tenemos una crisis de esos “otros delitos que atentan contra la vida” o algunos estados negligentemente enviaron sus homicidios dolosos a esta categoría.

En ambos casos, la situación es terrible porque, mientras presumen una reducción de homicidios, los “otros delitos que atentan contra la vida” se duplicaron en los últimos 8 años. ¿Estamos más seguros… o cambiaron la forma de contar la violencia?

Déjame saber lo que piensas en los comentarios.

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