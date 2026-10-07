Oposición exige respuestas al secretario de Hacienda por el huachicol fiscal y presunta corrupción

En su comparecencia en el senado el secretario de hacienda se encontró con fuertes reclamos de la oposición por el tráfico de huachicol fiscal y la red de corrupción de lo que dirige.

"Le estoy preguntando al secretario de Hacienda, ¿Cuánto dinero se han robado los amigos de Andy por el huachicol fiscal y cuanto han recuperado?"

El titular de hacienda respondió sin entrar a fonde del cuestionamiento. "El SAT ha cancelado 2 mil 295 sellos para facturar a comercializadoras de combustibles ilegal y controles automáticos en CFDIs para evitar la venta ilegal de combustible".

¿Qué está pasando con el robo de huachicol fiscal?

La senadora del PAN Mayuli Martínez insistió en el tema. "Aquí le muestro, la red de corrupción encabezada por Andy López Beltrán, alias el Junior del bienestar con negocios de corrupción con el huachicol fiscal, con el balastro del Tren Maya. Tenemos a Amilcar Olan, alias el amigo que también es prestanombres".

Y le pidió explicaciones de ese escándalo de corrupción, el más grande en la historia del país. "¿La UIF va a investigar estos hechos de corrupción y desfalco del Clan de Andy López Beltrán? ¿La UIF ha detectado alguna irregularidad con algunos de estos personajes que le acabo de presentar? ¿Qué está haciendo la Secretaría de Hacienda para evitar la injerencia o asignación de nuevos contratos a obras públicas de estos personajes"

El titular de hacienda dijo que no se investiga al hijo del expresidente. "Y no existe digamos en este momento investigaciones en ese sentido por parte de Fiscalía".

En la oposición hubo inconformidad con las respuestas del funcionario. "Las cosas que habían salido a la luz son cosas que los secretarios de hacienda ya sabían y que nunca dijeron. Hay muchos más, que participaron en estos esquemas de corrupción con los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, los mexicanos tenemos derecho a saber y a que se haga justicia".

Al final de la comparecencia pidieron al secretario amador que se aplique la Ley contra todos los involucrados en el caso y se dije de cubrir a los señalados.