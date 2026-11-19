Hoy, viernes 20 de noviembre, la Iglesia católica conmemora a San Félix de Valois, una figura clave en la historia cristiana que inspira a miles de creyentes a buscar consuelo y fortaleza. Cuando las preocupaciones cotidianas, los errores del pasado o el miedo frenan tu camino, la oración ofrece un espacio de pausa y reflexión para recuperar el equilibrio.

Oración a San Félix de Valois para encontrar paz y fortaleza hoy 20 de noviembre

Si atraviesas un momento difícil o sientes que una situación te impide avanzar con serenidad, dedica unos minutos en silencio para elevar esta petición. Puedes rezarla al iniciar el día o antes de descansar:

“Señor Dios todopoderoso, hoy acudo a Ti con el corazón abierto y confiado. Tú conoces las preocupaciones, los miedos y los recuerdos del pasado que hoy pesan sobre mis hombros y me impiden caminar con libertad.

Por la intercesión de San Félix de Valois, quien dedicó su vida a rescatar a los cautivos, te pido que rompas las cadenas invisibles que atan mi mente y mi espíritu. Dame la claridad para aceptar lo que no puedo cambiar, la valentía para enmendar mis errores y la fortaleza necesaria para superar cada dificultad.

Renueva mis fuerzas este 20 de noviembre, limpia mi corazón de la angustia y guíame hacia una verdadera paz interior. Confío plenamente en tu misericordia y en tu compañía en cada paso que doy. Amén.”

Santoral hoy 20 de noviembre

El calendario dedica este viernes 20 de noviembre a San Félix de Valois, recordado en la tradición católica como uno de los fundadores de la Orden de la Santísima Trinidad. Esta congregación religiosa nació con una misión concreta y profundamente humana: la redención de cautivos.

Su legado trasciende el aspecto histórico y cobra un sentido muy cercano en la vida actual. Aunque hoy las personas enfrentan otro tipo de ataduras, el ejemplo de San Félix de Valois recuerda que el cautiverio también existe en el plano emocional y espiritual.