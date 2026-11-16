Los creyentes católicos dedican este 17 de noviembre a reflexionar sobre la generosidad, la empatía y el amor genuino al prójimo. En esta jornada, la Iglesia conmemora a Santa Isabel de Hungría, una figura histórica que inspira a miles de personas a compartir sus bienes, incluso cuando sienten que tienen poco. Esta santa representa la entrega incondicional, la solidaridad humana y la capacidad de ayudar a los demás sin esperar recompensas materiales de ningún tipo.

Oración para hoy 17 de noviembre

“Señor nuestro, Dios compasivo y misericordioso, tú que inspiraste a Santa Isabel de Hungría para amar a los más pobres y enfermos, te pedimos que infundas en nosotros ese mismo espíritu de caridad. Ayúdanos a abrir nuestros corazones frente a las grandes necesidades de nuestros hermanos. Enséñanos a compartir lo que tenemos, nuestro tiempo, nuestros recursos y nuestro afecto, con absoluta alegría y sin esperar nada a cambio.

Santa Isabel, tú que renunciaste a los lujos de la realeza para abrazar la sencillez y servir a los desamparados, intercede por nosotros en este preciso día. Otórganos la fuerza espiritual para superar el egoísmo. Guíanos para convertirnos en instrumentos de consuelo constante para quienes sufren. Queremos imitar tu bondad profunda y tu dedicación inquebrantable hacia los enfermos. Que nuestras manos siempre ofrezcan ayuda oportuna y que nuestras palabras brinden aliento sincero a quien más lo necesita. Amén”.

Santoral hoy 17 de noviembre

El calendario litúrgico marca este día para honrar la memoria invaluable de Santa Isabel de Hungría. Nació en el año 1207 y desde muy joven demostró una profunda inclinación hacia la vida espiritual y la verdadera caridad cristiana. Aunque pertenecía a la alta nobleza y gozaba de enormes riquezas, eligió un camino completamente diferente al de la corte tradicional. Su firme decisión de abrazar los ideales franciscanos de pobreza y servicio marcó un cambio fundamental en la historia de la Iglesia católica.

Isabel destinó sus propios recursos financieros para construir grandes hospitales y alimentar a los huérfanos de su región. Los textos históricos relatan cómo atendía a los enfermos con sus propias manos, curaba sus heridas con devoción y consolaba a los moribundos. Su esposo, Luis IV de Turingia, apoyó todas sus obras de caridad hasta su prematura muerte. Después de quedar viuda, Isabel sufrió incomprensión, maltrato y rechazo por parte de algunos familiares cercanos, pero nunca abandonó su noble misión de proteger a los marginados.