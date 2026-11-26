La diputada local del Partido del Trabajo (PT) en Hidalgo, Orquídea Larragoiti Osorio, denunció públicamente y por la vía penal al comisionado nacional de ese partido en la entidad y diputado federal, Javier Vázquez Calixto, por presunto abuso sexual.

De acuerdo con el testimonio de la legisladora, los hechos ocurrieron hace aproximadamente dos meses y medio, periodo tras el cual decidió romper el silencio para exigir justicia y evitar que el caso quede en la impunidad.

Denuncia presunto abuso sexual al interior del @PTnacionalMX



La diputada de Hidalgo, Orquídea Larragoiti Osorio, acusó al comisionado nacional del partido, Javier Vázquez Calixto.



Informó que presentó una denuncia ante las autoridades y decidió hacer público el caso para evitar… pic.twitter.com/pneUTsEmTn — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 26, 2026

Durante su pronunciamiento público, Larragoiti Osorio calificó lo ocurrido como una agresión grave cometida por quien encabeza la dirigencia petista en el estado.

“Hoy quiero hacer una denuncia pública porque hace dos meses y medio aproximadamente sufrí una situación humillante, denigrante y violenta por parte del Comisionado Nacional de mi partido aquí en Hidalgo y diputado federal.

Sufrí abuso sexual hace aproximadamente dos meses y medio y hoy he decidido levantar la voz”, declaró la diputada al exponer el señalamiento.

Denuncia formal ante la Subprocuraduría de Delitos de Género

Además de hacer público el señalamiento, la legisladora confirmó que ya presentó la denuncia formal ante la Subprocuraduría de Delitos de Género para que se inicien las diligencias ministeriales correspondientes contra el dirigente partidista.

Larragoiti Osorio precisó que no ofrecerá mayores detalles sobre las circunstancias específicas de la agresión con el propósito de resguardar el debido proceso y no entorpecer las investigaciones a cargo de las autoridades ministeriales, reiterando que su objetivo principal al hacer visible el caso es garantizar que se investigue y sancione conforme a la ley.