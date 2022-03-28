Oscar 2022: “CODA” ganadora a “Mejor Película”

Con todas sus nominaciones ganadas, CODA; Los sonidos del silencia fue reconocida como la “Mejor Película” durante la 94° edición de los premios Oscar 2022, la película fue dirigida por Sian Heder y protagonizada por Emilia Jones, Troy Kotsur, Marlee Matlin, el actor mexicano Eugenio Derbez, entre otras grandes personalidades.

CODA: El sonido del silencio cuenta con tres actores sordos como parte de su reparto, Marlee Matlin, Troy Kotsur y Daniel Durant.

The Oscar for Best Picture goes to... #Oscars pic.twitter.com/bfonM5qClM — The Academy (@TheAcademy) March 28, 2022

Eugenio Derbez participó en CODA película ganadora al Oscar 2022

Eugenio Derbez fue el único mexicano en participar en esta cinta, por lo que subió junto con todo el elenco para recibir el premio a “Mejor Película” durante los Oscar 2022.

¿Qué más sucedió durante los premios Oscar 2022?

El momento más inesperado durante la ceremonia de los Oscar 2022 fue cuando Will Smith golpeó al actor Chris Rock , tras haber hecho una broma sobre Jada Pinkett Smith, esposa de Will Smith.

El actor ganador al Oscar 2022 en la categoría “Mejor Actor” pidió disculpas a la Academia tras lo sucedido.

Jane Campion se convierte en la tercera mujer en ganar la categoría “Mejor Director”

Jane Campion ganó el Oscar 2022 en la categoría de “Mejor Director”, por su película “The Power of the Dog”, conocida en español como “El Poder del Perro”, convirtiéndola en la tercera mujer en ganar esta categoría.

La primera mujer en ganar el Oscar fue Kathryn Bigelow, directora de “Hurt Locker” en el 2010, mientras que la segunda fue Chloé Zhao, quien fue ganadora del Oscar 2021 por la cinta “Nomadland”.

Jane Campion accepts the Oscar for Best Director for “The Power of the Dog” at the 94th Academy Awards in Hollywood, Los Angeles, California, U.S., March 27, 2022. REUTERS/Brian Snyder TPX IMAGES OF THE DAY|BRIAN SNYDER/REUTERS

Los Oscar 2022 rindieron homenaje por los 50 años de “El Padrino”

Durante la ceremonia de los Oscar 2022 se rindió homenaje al clásico contemporáneo de “El Padrino” por el 50 aniversario de la cinta, el director Francis Ford Coppal, junto con los actores Al Pacino y Robert DeNiro se presentaron en el escenario de la ceremonia donde recibieron una ovación de pie.

“Estoy agradecido de que mis dos grandes amigos estén aquí para acompañarme a celebrar con ustedes este proecto que empezamos hace 50 años, con los mejores colaboradores, muchos de ellos leyendas...", expresó con emoción Francis Ford Coppal director de la cinta.