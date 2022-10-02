La OTAN emite alerta sobre movilización de submarino ruso

La OTAN emitió una alerta a sus miembros sobre la movilización del submarino ruso ‘K-329 Bélgorod’, portador del misil nuclear conocido como Poseidón o Arma del Apocalipsis, según medios europeos.

Agregaron que la OTAN teme que este misil Poseidón sea utilizado para provocar un tsunami de ser lanzado, pues tiene la capacidad de llegar a objetivos de 10 mil kilómetros bajo el agua.

Dicho submarino estaría navegando en el Ártico; se presume está relacionado al daño que sufrieron los gasoductos Nord Stream, señalaron.

Según medios europeos, la #OTAN habría remitido una nota de inteligencia a sus países miembros alertando la movilización del submarino nuclear ruso 'K-329 Bélgorod', portador del misil nuclear #Poseidón, también conocido como el "Arma del Apocalipsis". pic.twitter.com/K3kkpPmXIK — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 2, 2022

¿Qué características tiene el submarino ruso?

Los mismos medios detallaron que el torpedo nuclear ruso fue dado a conocer en 2018; expertos dijeron en su momento que tiene el mismo efecto que un misil intercontinental, como los que ya existen desde 1960.

Por su parte, cabe señalar que Estados Unidos ya trabaja en la activación de satélites rastreadores de calor, para la búsqueda de torpedos; sin embargo, estos no tendrían efecto bajo el mar.

Finalmente, especificaron que el misil ruso tiene 184 metros de eslora y 15 de manga, además de una capacidad para viajar a 60 kilómetros por hora bajo el agua. La cabeza nuclear sería de dos megatones.

El submarino por su parte, cuenta con la tecnología para permanecer 120 días sin necesidad de salir.

Cabe señalar que la movilización del submarino ruso sucede a pocos días de que el presidente Vladímir Putin reiterara sus amenazas sobre proteger a su país por los medios que sean necesarios, discurso que fue televisado el 21 de septiembre.

“Si la integridad territorial de nuestro país se ve amenazada, utilizaremos todos los medios disponibles para proteger a nuestro pueblo; esto no es una fanfarronería”, dijo el mandatario.