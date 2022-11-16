OTAN realizará reunión de emergencia tras misiles impactados en Polonia

El Secretario de la OTAN, Jens Stoltenberg, informó que el miércoles se llevará a acabo una reunión de emergencia con los aliados de la organización para tratar la explosión en Polonia donde presuntamente impactaron dos misiles rusos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Polonia confirmó que sí fue un misil ruso el que cayó la tarde del martes en su territorio y ocasionó la muerte de dos personas.

Mediante un comunicado, el Ministerio de Polonia detalló que alrededor de las 15:40 horas (tiempo local) en el pueblo de Prsewodow, cerca de la frontera entre Ucrania y Polonia ocurrió una explosión.

Tras una reunión con el Comité de Consejo de Ministro para Asuntos de Seguridad Nacional y defensa de Polonia confirmaron que la explosión fue causada por un misil de fabricación ruso.

Por lo que el Ministro de Relaciones Exteriores, Zbigniew Rau, convocó al embajador de la Federación Rusa al Ministerio de Relaciones Exteriores y exigió explicaciones detalladas inmediatas.

Prezydent @AndrzejDuda: Proszę, aby wszyscy byli spokojni. Polscy żołnierze są na miejscu. Sojusznicze wsparcie dla nas jest, a zobowiązania są podtrzymywane. Pracujemy. Jutro kolejny ważny dzień - spotkanie RBN. Uznałem, że trzeba porozmawiać z przedst. sceny polit.



📍@BBN_PL — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) November 15, 2022

Presidencia de Polonia asegura que siguen investigando

No obstante a través de la cuenta de Twitter de la presidencia de Polonia se compartió un mensaje para informar que no había pruebas concluyentes en este momento sobre quién lanzó que ocasionó una explosión.

“Las investigaciones están en marcha. Lo más probable es que fuera un cohete de fabricación rusa”, se lee en el mensaje.

Asimismo indicó que la OTAN está en alerta ante el probable ataque perpetrado por Rusia y fortalecieron las fuerzas armadas de Polonia, sin embargo actuarán con “calma y prudencia”.

Finalmente indicó que los soldados polacos llegaron al lugar con apoyo de los aliados de la OTAN, quienes se han comunicado con el presidente de Polonia para ofrecer su apoyo.

Prezydent @AndrzejDuda: Sojusz Północnoatlantycki jest w stanie gotowości. Wzmocniliśmy gotowość polskich sił zbrojnych, także obrony powietrznej. Nasze samoloty będą wspierane przez samoloty sojusznicze. Działamy spokojnie i w sposób rozważny.



📍@BBN_PL — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) November 15, 2022

“He pasado por toda una serie de consultas internacionales, desde @jensstoltenberg hasta @POTUS , que aseguraron que Estados Unidos mantenga sus alianzas y esté con nosotros. Aplican compromisos de alianza. Estados Unidos está con nosotros en guardia de seguridad”.

Añadió que estados Unidos apoyará en las investigaciones con expertos que llegarán al lugar donde presuntamente explotaron dos misiles rusos.

"Por favor, todos estén tranquilos. Los soldados polacos están en el lugar. Hay apoyo de los aliados para nosotros y los compromisos se cumplen. Estamos trabajando. Mañana es otro día importante: la reunión de RBN. Supuse que necesitaba hablar con el Sr. escenas politicas".

