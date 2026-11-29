Los estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Azcapotzalco tendrán que esperar una semana más para regresar a los salones de clases, luego de que las autoridades del plantel decidieran prolongar la suspensión de actividades presenciales ante los casos de varicela.

La medida modifica el calendario previsto para el regreso a las instalaciones y mantiene a estudiantes y profesores con actividades académicas a distancia. El objetivo es evitar que los contagios continúen propagándose dentro de la comunidad escolar.

¿Por qué el CCH Azcapotzalco mantendrá las clases en línea?

A través de un comunicado dirigido a estudiantes y personal académico, la Dirección del plantel informó que la suspensión se extenderá en seguimiento al aviso emitido el pasado 24 de noviembre y a las recomendaciones de la Dirección General de Atención a la Salud (DGAS) de la UNAM.

De acuerdo con las autoridades, la decisión busca reforzar las medidas preventivas y mantener la vigilancia epidemiológica para reducir el riesgo de transmisión de la varicela entre quienes integran la comunidad universitaria.

Aunque la suspensión de actividades presenciales representa un ajuste en la dinámica escolar, la intención es contener la propagación de la enfermedad antes de retomar las actividades habituales en las instalaciones.

¿Cuándo regresan a clases presenciales los alumnos del CCH Azcapotzalco?

La fecha prevista para el regreso a las aulas es el lunes 7 de diciembre de 2026. Hasta entonces, los estudiantes deberán continuar con sus actividades académicas en línea durante una semana adicional.

La Dirección del CCH Azcapotzalco explicó que esta modalidad permitirá dar continuidad al semestre y evitar rezagos académicos mientras se fortalecen las acciones preventivas dentro del plantel.

Es decir, la suspensión no implica detener las actividades escolares, sino mantenerlas a distancia mientras se atiende la situación sanitaria.

UNAM pide mantenerse atentos a los avisos oficiales

Ante la prolongación de la medida, las autoridades hicieron un llamado a estudiantes, docentes y personal académico para mantenerse informados mediante los canales oficiales de comunicación del CCH Azcapotzalco.

También solicitaron continuar con las medidas preventivas correspondientes, mientras se mantiene la vigilancia epidemiológica.

Por ahora, el regreso presencial está programado para el 7 de diciembre, aunque la comunidad deberá estar pendiente de cualquier actualización que emita la Dirección del plantel.