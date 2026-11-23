Si tienes que salir de casa antes de que amanezca, toma precauciones: seis alcaldías de la Ciudad de México tendrán temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius durante las primeras horas de este martes 24 de noviembre.

Ante este pronóstico, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Amarilla para advertir a la población sobre las bajas temperaturas.

¿En qué alcaldías hará más frío este martes 24 de noviembre?

Las demarcaciones contempladas en el aviso son Álvaro Obregón, Cuajimalpa, La Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco, de acuerdo con el reporte difundido por las autoridades capitalinas este lunes.

Las seis demarcaciones tendrán condiciones similares, con temperaturas mínimas previstas de entre 4 y 6 grados Celsius. Por ello, Protección Civil recomienda no subestimar el frío de la madrugada, especialmente si es necesario permanecer en exteriores durante las primeras horas de la mañana.

Entre las medidas preventivas se encuentra utilizar ropa abrigadora y cubrir nariz y boca para disminuir el contacto directo con el aire frío. También se aconseja evitar los cambios bruscos de temperatura, mantenerse hidratado e incluir frutas y verduras con vitaminas A y C en la alimentación.

Se activa Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del martes 24/11/2026 en las demarcaciones de @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC, @AlcMilpaAlta, @TlalpanAl y @XochimilcoAl.#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/xleBNhkgmZ — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 23, 2026

Frente Frío 8 también provocará lluvias en CDMX

Las bajas temperaturas en la capital forman parte de un escenario meteorológico más amplio. El Frente Frío número 8 avanza sobre el golfo de México, el noreste y el oriente del territorio nacional, acompañado de una masa de aire ártico que favorece el descenso de temperaturas en distintas regiones.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para la Ciudad de México también se pronostican lluvias aisladas, con acumulaciones de entre 0.1 y 5 milímetros.

¿En qué alcaldías hará más frío este martes 24 de noviembre?

Las seis demarcaciones tendrán condiciones similares, con temperaturas mínimas previstas de entre 4 y 6 grados Celsius. Por ello, Protección Civil recomienda no subestimar el frío de la madrugada, especialmente si es necesario permanecer en exteriores durante las primeras horas de la mañana.

Entre las medidas preventivas se encuentra utilizar ropa abrigadora y cubrir nariz y boca para disminuir el contacto directo con el aire frío. También se aconseja evitar los cambios bruscos de temperatura, mantenerse hidratado e incluir frutas y verduras con vitaminas A y C en la alimentación.