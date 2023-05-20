Aeropuerto de Turquía suspende operaciones tras presencia de OVNI

Un aeropuerto en el sureste de Turquía, suspendió operaciones durante varias horas tras detectarse la presencia de un objeto volador no identificado, OVNI. El objeto habría sido detectado por el radar de un avión de pasajeros durante la madrugada del sábado, 20 de mayo.

El radar de un avión que llegaba al aeropuerto de Gaziantep a la medianoche detectó un objeto no identificado a 9.000 pies de altura dijeron las autoridades.

Después de que los pilotos informaran de la situación a la unidad de control de tráfico aéreo, los aviones que llegaban fueron dirigidos a los aeropuertos de las ciudades de Adana y Sanliurfa.

Al menos 26 vuelos fueron cancelados desde entonces, especificó que se trató de 13 llegadas y 13 salidas

Mientras tanto, el sitio web de noticias turco Habertürk informó que los controladores de tráfico aéreo también confirmaron la presencia del objeto volador no identificado, OVNI.

Otros OVNIS detectados en Turquía

En marzo de 2018 pasajeros de un avión que volaba sobre Turquía captaron imágenes de un OVNI, objeto volador no identificado. En las imágenes difundidas en redes sociales podía verse un objeto completamente plano suspendido en entre las nubes. La imagen más difundida de este hecho es del australiano Kerry Forides que describió que captó la imagen mientras sobrevolaba la isla de Quíos en el mar Egeo.

También en Estados Unidos, este año la nación más poderosa del mundo anunció que derribó un OVNI, que tenía el tamaño de un automóvil, así lo definía el vocero de la Casa Blanca, John Kirby. El OVNI según el informe sobrevolaba una zona poco poblada en Alaska. Hasta el momento no hay un infome final sobre el mismo pero en su momento el informe que se conoció dictaba que el objeto parecía no tenerun sistempa de propulsión o controles que le permitieran moverse. Pero una certeza es que no estaba tripulado.

NSC spokesperson John Kirby on UFOs: "We have not yet been able to definitively assess what these most recent objects are." pic.twitter.com/d4OXjQv0mF — Aaron Rupar (@atrupar) February 13, 2023

¿Qué es un OVNI?

Viene del acrónimo OVNI, Objeto Volador No Identificado y en la cultura popular se refiere a una nave de origen extraterrestre pero es estricto sentido es de aquellos objeto avistados y que no se tiene una explicación o definición sobre lo que es. Desde que se acuño el término miles de personas han informado sobre el avistamiento de estos artefactos de origen inexplicable.

