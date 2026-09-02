“Pagamos y cumplimos con México": Empresas de Ricardo B. Salinas Pliego son de las que más pagan impuestos; la cifra millonaria en 2026

Las empresas de Ricardo B. Salinas Pliego reafirmaron su compromiso fiscal con México al dar a conocer la cifra de las contribuciones realizadas en lo que va del año, con un nuevo abono realizado a finales del mes de agosto 2026, apegándose al calendario pactado del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

En 2026, el grupo empresarial de Ricardo Salinas Pliego será de los que más impuestos pague en el país.

Nuevo abono al SAT: La cifra millonaria que acumula Grupo Salinas en 2026 y lo que pagará a fin de año

En lo que va de este año, las empresas de Grupo Salinas han pagado más de $31.8 mil millones de pesos, lo que equivale a 1.7 billones de dólares.

El pasado 31 de agosto 2026 se realizó el pago de $1,193 millones de pesos conforme al calendario acordado con el SAT.

Se espera que para finales de año, el monto será mayor al incorporar los impuestos ordinarios aún por determinar y los impuestos por litigios fiscales comprometidos.

Como ya lo hemos dicho: las empresas de @RicardoBSalinas sí pagamos y cumplimos con México.



El pasado 31 de agosto pagamos cerca de 1,200 millones de pesos, conforme al calendario acordado con el @SATMX tras la conclusión de nuestros litigios fiscales.



Con este nuevo pago, tan… pic.twitter.com/Ro2DAV65tl — Grupo Salinas (@gruposalinas) September 2, 2026

El historial histórico de impuestos pagados por Ricardo Salinas Pliego

En los últimos 21 años, Ricardo B. Salinas Pliego ha pagado más de $319 mil millones de pesos, el cual también será mayor para el cierre de este 2026.

Los recibos de pago: Así acreditan TV Azteca y Grupo Elektra sus liquidaciones fiscales

¿No nos crees? Como parte de su ejercicio de transparencia, las empresas de Grupo Salinas hicieron públicos los comprobantes oficiales emitidos por las mismas autoridades financieras.

Con esta acreditación, TV Azteca acredita la liquidación total de su adeudo por más de 4 mil millones de pesos, mientras que Grupo Elektra demuestra sus aportaciones al corriente conforme al calendario acordado.

Las pruebas de pago están publicadas en la página oficial de Grupo Salinas, por lo que cualquier persona que quiera corroborar las cifras de impuestos cubiertas puede hacerlo de forma sencilla.

Las empresas de @RicardoBSalinas son de las que más pagan impuestos en México: más de 319 mil millones de pesos desde 2005 y más de 30 mil millones de pesos en lo que va de 2026.



Quien diga lo contrario, está mintiendo.



Acá están los hechos. Compruébalo tú mismo:… pic.twitter.com/cHAODuXmT6 — Grupo Salinas (@gruposalinas) August 25, 2026

Grupo Salinas defiende sus aportaciones fiscales y la generación de empleo

Ricardo Salinas Pliego: Cumpliendo con México. Las empresa de Grupo Salinas tienen claro un propósito, crear valor para México, servir a nuestros clientes, así como impulsar la actividad económica y generar oportunidades para las más de 200 mil familias que forman parte de este grupo empresarial.

"Las empresas de Ricardo Salinas Pliego sí pagan sus impuestos. Quien te diga lo contrario, te está mintiendo"