Estos son los países con mayor inflación al cierre del 2022

La inflación significa que los precios en general han tenido un aumento durante un tiempo determinado, producto de una cadena de situaciones que involucran, principalmente, la materia prima, su producción, demanda y su respectiva transportación. En el marco de fin de año, surge la pregunta de qué países tienen la mayor inflación al cierre de 2022.

¿Cómo afecta la inflación a las personas?

De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), la inflación sube el costo de los bienes y servicios y deteriora el poder de compra del dinero. Pues los ingresos no suben en la misma proporción que la inflación.

Principalmente se ve un alza de precios en los correspondientes a la canasta básica de las familias, como alimentos, bebidas, ropa, calzado, etcétera; así como en la gasolina, la cual es más visible por tener una variación diaria.

Argentina tiene una inflación de 92.4|Pexels

¿Cuál es el país con la inflación más alta del mundo al cierre del 2022?

De acuerdo con Trending Economics, el cual brinda a los usuarios información precisa para 196 países en los indicadores económicos como lo es la inflación. Estos son los países con mayor inflación cierre del año 2022:



Zimbahue con 255

Líbano 158

Venezuela 156

Siria 139

Sudán 103

Argentina 92.4

Turquía 84.3

Sri Lanka 61

Irán 52.2

Ghana 50.3

Por su parte, México cuenta con una inflación de 7.8. Uno de los países en el que la inflación ha crecido es Reino Unido, tan solo el pasado lunes 19 de octubre la Oficina Nacional de Estadística (ONS) de Reino Unido informó que la inflación anual del país se ubicó en 10.1% en septiembre a tasa anual, alcanzando su cifra más alta desde hace 40 años.

México cuenta con una inflación de 7.8|Pexels

De acuerdo con la ONS, los precios de alimentos y bebidas no alcohólicas fueron el motor principal de la inflación anual de Reino Unido.

En Estados Unidos, la inflación se ubicó en 7.1, mientras que la de Rusia en 12. La inflación de Alemania, ubicada en 10, podría mantenerse en dos dígitos hasta el próximo año nuevo 2023.