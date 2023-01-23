El apagón generalizado amenaza con causar estragos en la nación del sur de Asia que ya enfrenta escasez de combustible en los meses de invierno. Pakistán se queda sin electricidad por más de 12 horas

Según el Ministerio de Energía, el sistema de frecuencia de la red nacional se cayó a las 7:34 am de hoy, lo que provocó una falla generalizada en el sistema.

"El trabajo de mantenimiento del sistema está progresando rápidamente", tuiteó.

El funcionario dijo que una "gran oscilación de voltaje en el sur cayó en cascada hacia el norte y provocó una avería" en algún lugar entre Dadu y Jamshoro, debido a lo cual las unidades generadoras de energía se apagaron una por una, " él explicó, que dejó a millones de habitantes a oscuras.

La electricidad en todo el país se restablecerá por completo a las 10 p.m.

El ministro de Energía, Khurram Dastagir, dijo el lunes que la electricidad en todo el país se restablecerá por completo a las 10 p.m. y agregó: "Estamos haciendo todo lo posible para lograr la restauración antes de eso".

El ministro explicó que en invierno, el consumo de electricidad suele bajar por la noche. "Como medida económica, apagamos de forma temporal nuestros sistemas de generación de energía" el domingo por la noche, señaló

Por separado, en un tuit, dijo que la electricidad se había restablecido parcialmente en las empresas de distribución de Islamabad, Peshawar, Quetta, Multan y Sukkur.

No hay servicio de metro en Pakistán

Los servicios de trenes subterráneos locales se suspendieron en la ciudad de Lahore, en el este de Pakistán, después de que un corte de energía dejó a millones sin electricidad en todo el país.

El último gran corte de energía en el país, reportado en octubre del año pasado, tardó más de 12 horas en restaurarse. El apagón elevó aproximadamente 8.000MW del sistema.

Dastagir continuó diciendo que había comenzado la restauración de las estaciones de la red en Peshawar e Islamabad. "Puedo asegurarles que la energía se restablecerá por completo en todo el país dentro de las próximas 12 horas", agregó.

Investigan causas del corte de energía

Mientras tanto, el primer ministro Shehbaz Sharif se dio cuenta de la interrupción del suministro eléctrico en el país y constituyó un comité de alto nivel para investigar la causa del incidente.

Ordenó a las autoridades correspondientes que tomaran medidas rápidas para restablecer el suministro eléctrico y dijo que no se tolerarían las molestias al público.

Nepra también informó que anteriormente había impuesto multas por disparos similares, apagones parciales/totales, colapsos de sistemas y colapsos de torres en 2021 y 2022 y ha emitido directivas y recomendaciones consistentes para mitigar tales eventos. .

Sin problemas en principales aeropuertos del país

La Autoridad de Aviación Civil ha dicho que no hubo problemas de energía en los principales aeropuertos del país.

"La situación está bajo control gracias a los sistemas alternativos. Estamos utilizando energía de reserva para proporcionar electricidad ininterrumpida a todos los aeropuertos", dijo el vocero de la autoridad en un comunicado.

En un tweet, el portavoz de K-Electric, Imran Rana, confirmó que la falla en todo el país también afectó el suministro de energía en Karachi.

El portavoz de Quetta Electric Supply Company, Muhammad Afzal, le dijo a Dawn.com que tres líneas de transmisión en la provincia, 220kV Uch-Sibbi, 220kV Dadu-Khuzdar y 220kV Dera Murad Jamali, se habían disparado.

"Esto ha resultado en un apagón masivo en todo Baluchistán", dijo.

Afzal agregó que los esfuerzos de restauración estaban en marcha por parte del NTDC.

Afectaciones en la capital de Pakistán

En Islamabad, capital de Pakistán, cerca de 117 estaciones de la red se vieron afectadas debido a la avería, dijo el portavoz de la Compañía de Suministro Eléctrico de Islamabad.

"El mantenimiento del sistema se monitorea directamente desde la sala de control central y la energía se restablece de manera gradual para proteger el sistema de daños", dijo a Dawn.com.

