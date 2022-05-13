Video: Momento de la explosión en un mercado de Karachi, Pakistán

Una persona murió y 13 resultaron heridas durante la pasada noche (12 de mayo de 2022), en una explosión que sucedió en un mercado en Karachi, capital de la provincia de Sind en el sur de Pakistán.

Conforme al canal de televisión local ARY News, citando fuentes policiales, materiales explosivos escondidos en un basurero se detonaron al paso de un vehículo de la Guardia Costera de Pakistán. Las personas a bordo del vehículo fueron las que resultaron heridas.

Hasta el cierre de la edición informativa local, ninguna organización se había atribuido la autoría de la explosión.

Las ventanas de los edificios en los alrededores quedaron destrozadas y varios automóviles quedaron completamente destruidos luego de la explosión registrada en las inmediaciones de un mercado en Karachi.

Talha, un testigo de la explosión, señaló que: "Escuché una gran explosión desde mi casa. Mis hijos estaban jugando abajo y todos estaban muy asustados".

Karachi bleeds again. Are we going back to that era again? Look what intervention did to 🇵🇰? Gen Hamid Gul always said that "neutrality is rascality"! We want Elections not Intervention!

May Allah Protect 🇵🇰!#امپورٹڈ_حکومت_نامنظور#KarachiBlast pic.twitter.com/TWQkNWb6Kf — HaalaHumayunQ (@HaalaHumayunQ) May 12, 2022

Al menos un muerto y 13 heridos tras explosión en mercado de Karachi

Muchos de los heridos se encontraban en estado crítico, ya que la mayoría de ellos fueron golpeados por rodamientos de bolas que contenían los materiales explosivos, previsiblemente utilizados para causar el mayor daño posible, según informó a los medios Shahid Rasool, superintendente médico del Centro Médico de Postgrado Jinnah, donde fueron trasladados todos los heridos por la explosión.

Desde el Centro Médico de Postgrado Jinnah, Rasool señaló que: "Alrededor de 13 heridos fueron enviados a nuestro hospital. Algunos se fueron después del examen físico, pero uno resultó gravemente herido en la cabeza y el vientre".

Shahbaz Sharif, el primer ministro de Pakistán, condenó la explosión y ordenó al jefe de gobierno de Sind que brindara el mejor tratamiento médico posible a los heridos, según el más reciente informe de la oficina del primer ministro.

En una declaración ante la prensa local, el ministro de Información de la provincia de Sind, Sharjeel Inam Memon, confirmó que se había iniciado una investigación sobre la explosión y que se había activado el estado de emergencia en todos los hospitales de la ciudad.

Conforme a los avances en la investigación de la explosión en Karachi, las autoridades buscan a un hombre quien presuntamente dejó una bicicleta cargada de explosivos sobre una de las vialidades en Pakistán. Imágenes de cámaras de seguridad muestran a un hombre con una camisa blanca y pantalones oscuros.