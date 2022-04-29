Explosión en mezquita de Kabul deja al menos 50 muertos

Al menos 50 personas murieron y 21 mas resultaron heridas debido a una explosión registrada este viernes en una mezquita de Kabul, Afganistán, donde se reunieron decenas de personas para realizar sus oraciones del viernes.

La explosión en la mezquita de Khalifa Sahib, al oeste de Kabul, ocurrió en medio de una serie de ataques contra civiles en Afganistán durante el mes sagrado del Ramadán.

De acuerdo con el portavoz adjunto del Ministerio del Interior informó que la explosión se produjo a primera hora de la tarde (tiempo de Afganistán) cuando fieles suní se reunieron en una mezquita después de sus oraciones para una congregación conocida como Zikr, un acto de recuerdo religioso practicado por musulmanes.

El director de la mezquita, Sayed Fazil Agha, relató que un “terrorista” se unió al grupo que estaba en la mezquita y detonó los explosivos.

|Reuters

"El humo negro se elevó y se lesionó por todas partes, los cadáveres estaban por todas partes. Yo sobreviví, pero perdí a mis seres queridos", dijo el director de la mezquita.

Por su parte, el Hospital de Emergencias del centro de Kabul indicó que recibieron 21 heridos por la explosión, de los cuales dos fallecieron a su llegada, posteriormente recibieron 30 cuerpos de las personas que murieron en la mezquita.

Afganistán registra ola de ataques con explosión

Decenas de civiles afganos han muerto en las últimas semanas en explosiones, algunas de ellas reivindicadas por Estado Islámico.

Apenas la semana pasada se registró una explosión dentro de la mezquita ‘Se Dukan’ de Mazar-e-Sharif, que dejó 33 muertos y 43 heridos en la provincia de Kunduz, en el norte de Afganistán.

Y días antes ocurrió un atentado contra una escuela secundaria en un área predominantemente chiíta Hazara en el oeste de Kabul, que causó la muerte de seis personas.

El último atentado se produjo el último viernes del mes de Ramadán, en el que la mayoría de los musulmanes ayunan, y antes de la festividad religiosa del Eid de la próxima semana

