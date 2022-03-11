En Pakistán, hombre mata a su hija porque quería que fuera varón

Autoridades de Pakistán detuvieron a un hombre que disparó y mató a su hija recién nacida porque quería que su primogénito fuera un varón.

De acuerdo con la policía de Mianwali, Pakistán, el hombre disparó cinco veces contra su hija de apenas siete días de nacida, y a quien sus papás nombraron Jannat, que significa cielo.

El hombre sospechoso de matar a su hija recién nacida fue identificado como Shahzaib Khan, entró a la casa y ordenó a su esposa que le entregara a la bebé, posteriormente disparó cinco veces contra ella.

El hombre huyó de la casa después de matar a su hija, pero fue arrestado unos días después en un distrito cercano a la ciudad de Mianwali, gracias a que el tío materno de la bebé presentó un denuncia formal por asesinaro.

El tío relató para medios locales que el hombre no regresó a casa durante varios días después del nacimiento de la bebé y se negaba a aceptarla como su hija: “nació una niña y estaba furioso por eso”. indicó el tío.

میانوالی پولیس نے نومولود بچی کو فائرنگ کر کے قتل کرنے والے درندہ صفت باپ کو گرفتار کر لیا ہے۔ آئی جی پنجاب نے ڈی پی او میانوالی کو تفتیش کی نگرانی خود کرنے اور ملزم کو عبرتناک سزا دلوانے کی ہدایت کی ہے۔وزیراعلی پنجاب اور آئی جی پنجاب نے اس واقعہ کا نوٹس لیا تھا۔@DPOMianwali https://t.co/5l5nI5O9G8 pic.twitter.com/wpnOIn12UP — Punjab Police Official (@OfficialDPRPP) March 10, 2022

Las autoridades investigan el caso y aseguraron que se castigará severamente al acusado por matar a su hija recién nacida en Pakistán.

"El IG Punjab ha ordenado al DPO Mianwali que supervise la investigación él mismo y castigue severamente al acusado".

En Pakistán asesinaron a 500 bebés en los últimos 2 años

En algunas partes de Pakistán, las costumbres sociales señalan que un primogénito mujer puede considerarse un insulto a la masculinidad, lo que pudo orillar al hombre a matar a su hija.

Grupos de derechos humanos informaron que en Pakistán las niñas y mujeres enfrentan violencia y son asesinadas con impunidad. Además, añadieron que Pakistán se ubica en los últimos lugares en el Índice de Brecha de Género 2021 del Foro Económico Mundial.

Faisal Edhi, quien encabeza Karachi, un grupo benéfico de bienestar social en Pakistán, informó que en los últimos dos años se encontraron los cuerpos de 500 bebés, la mayoría niñas.