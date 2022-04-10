Pakistán: derrocan al primer minsitro Imran Kahn

El primer ministro de Pakistán, Imran Khan, fue derrocado el domingo 10 de abril luego de perder el voto de confianza en el Parlamento tras ser abandonado por socios de la coalición que lo llevaron al poder. Lo culpan por el desmoronamiento de la economía en Pakistán y el incumplimiento de sus promesas de campaña.

La votación nocturna que lo derrocó siguió a múltiples suspensiones en la cámara debido a largos discursos de miembros del partido de Khan, quienes dijeron que había una conspiración estadounidense para expulsar a la estrella del críquet convertida en primer ministro.

Los partidos de oposición de Pakistán pudieron asegurar 174 votos en la cámara de 342 miembros en apoyo de la moción de censura. Solo unos pocos legisladores del partido gobernante de Khan estuvieron presentes en la votación.

El primer ministro de 69 años, fue derrocado después de tres años y medio como líder de Pakistán, nación con 220 millones de habitantes, armas nucleares y dónde el ejército ha gobernado durante casi la mitad de los 75 años de historia del país.

Las elecciones en Pakistán no están previstas hasta agosto de 2023. Sin embargo, la oposición ha dicho que quiere elecciones anticipadas, pero solo después de derrotar políticamente a Khan y aprobar la legislación que, según dice, es necesaria para garantizar que las próximas elecciones sean libres y justas.

Khan se conviritió en primer ministro en 2018 con el apoyo de los militares, pero recientemente perdió su mayoría parlamentaria cuando los aliados renunciaron a su gobierno de coalición. También hubo señales de que había perdido el apoyo de los militares de Pakistán, dijeron analistas.

El primer minsitro perdió el voto de confianza ya que, según la oposición, Khan no ha logrado revivir una economía golpeada por COVID-19 o cumplir las promesas de hacer de Pakistán una nación próspera y libre de corrupción respetada en el escenario mundial.

Khan acusó anteriormente a Estados Unidos de respaldar los movimientos para expulsarlo porque había visitado Moscú para conversar con el presidente Vladimir Putin justo después de que Rusia lanzara su invasión de Ucrania el 24 de febrero. Washington rechazó la acusación.

🔴 #AHORA | Celebraciones en Islamabad, Pakistán tras la salida del PM, Imran Khan.pic.twitter.com/7lALTRFu75 — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) April 9, 2022

Un nuevo primer ministro para Pakistán

El Parlamento de Pakistán se reunirá el lunes 11 de abril para elegir un nuevo primer ministro.

El líder de la oposición, Shehbaz Sharif, el favorito para liderar Pakistán, dijo que la destitución de Khan era la oportunidad de un nuevo comienzo.

“Ha comenzado un nuevo amanecer. Se acerca un nuevo día. Alá ha respondido las oraciones de millones de madres, hermanas, hijas, ancianos y jóvenes paquistaníes”, dijo Sharif, de 70 años, en el Parlamento.

Sharif, el hermano menor del tres veces primer ministro Nawaz Sharif, tiene reputación de administrador eficaz.