Morena quiere volver a poner bajo la lupa la elección presidencial de 2006 y el PAN ya respondió: está dispuesto a crear una comisión especial para investigar aquellos comicios, pero exige que la Cámara de Diputados también abra investigaciones sobre el huachicol fiscal y los presuntos vínculos de gobernadores y servidores públicos morenistas con el crimen organizado.

José Elías Lixa, coordinador de los diputados federales del PAN, aseguró que su bancada no se opondrá a la propuesta, aunque cuestionó las intenciones de Morena al impulsar una investigación sobre un proceso electoral ocurrido hace dos décadas y que ya fue juzgado por el Tribunal Electoral.

El legislador calificó la iniciativa como una “payasada” y acusó al partido oficialista de intentar desviar la atención de otros señalamientos que involucran a sus integrantes.

PAN exige investigar el huachicol fiscal y los presuntos nexos criminales

En su posicionamiento, Lixa sostuvo que la creación de una comisión sobre 2006 debe ir acompañada de otras investigaciones que, desde la perspectiva de Acción Nacional, son necesarias.

Entre ellas mencionó una comisión especial para indagar la red de huachicol fiscal, en la que acusó que Morena está involucrado, así como otra para investigar los presuntos vínculos de funcionarios y gobernadores con narcotraficantes, asesinos y grupos dedicados al cobro de derecho de piso.

El PAN (@AccionNacional) le toma la palabra a #Morena.



Acepta que se cree la Comisión Especial para indagar sobre la elección de 2006, pero le pone como condición 'piso parejo' y que la Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) cree dos comisiones que investiguen el huachicol fiscal… pic.twitter.com/m10YMSn5T9 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 12, 2026

El coordinador panista también señaló a Morena por lo que considera un intento de evitar que se hable de Guadalupe Taddei y de los señalamientos sobre presuntas irregularidades en el INE.

“Pero palante con su comisión de investigación, pero palante con las comisiones de investigación que son serias y que son necesarias en este país”, expresó.

Morena busca revisar la elección de López Obrador

La propuesta fue impulsada por Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena, quien pidió a los diputados de su partido crear una Comisión Especial para investigar la elección presidencial de 2006, en la que Andrés Manuel López Obrador perdió frente a Felipe Calderón.

Como parte de los argumentos para respaldar la iniciativa, Morena retomó declaraciones recientes del expresidente Vicente Fox sobre su intervención en aquellos comicios.

La intención, según Montiel, es comprobar el supuesto fraude electoral denunciado por López Obrador hace 20 años, pese a que ese proceso ya fue juzgado por el Tribunal Electoral.