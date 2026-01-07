AMLO defiende dictaduras y evade tragedia del Tren Interoceánico: Acusa oposición

El coordinador del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado, Ricardo Anaya, lanzó un reproche contra el expresidente Andrés Manuel López Obrador , luego de que éste reapareciera públicamente para defender al dictador venezolano Nicolás Maduro , mientras ha evitado dar la cara por las víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico.

De acuerdo con el senador panista, resulta inadmisible que el exmandatario utilice su voz para justificar o respaldar a un régimen señalado internacionalmente como dictatorial, cuando en México persiste el dolor de 14 familias que perdieron a sus seres queridos en un accidente que, sostuvo, fue consecuencia directa de la corrupción y la ineptitud durante su gobierno.

El coordinador del #PAN en el #Senado, @RicardoAnayaC, reprochó que el expresidente López Obrador haya salido de su guarida a defender al dictador de #Venezuela, Nicolas Maduro y no de la cara por las victimas que dejo el descarrilamiento del #TrenInteroceánico… pic.twitter.com/dHqHtcxi6Q — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 7, 2026

“Su defensa es patética y su silencio, criminal”: Anaya

Ricardo Anaya calificó como patética la defensa que López Obrador hizo de Nicolás Maduro, y fue aún más contundente al señalar que el silencio del expresidente frente al accidente ferroviario es criminal, pues evita asumir cualquier responsabilidad moral o política ante las víctimas.

“El país no está interesado en su opinión sobre Nicolás Maduro”, expresó el legislador, al subrayar que lo verdaderamente importante es que López Obrador dé la cara a las familias afectadas, explique lo ocurrido y responda por las decisiones tomadas durante su administración en torno al Tren Interoceánico.

Señalamientos por presuntos actos de corrupción

El coordinador del PAN también exigió explicaciones sobre la presunta participación de familiares del expresidente en el proyecto ferroviario. En ese sentido, cuestionó cómo fue posible que su hijo fuera nombrado supervisor del Tren Interoceánico, así como las acusaciones que pesan sobre un sobrino del ex mandatario, quien habría reconocido la entrega de balastro de mala calidad, material fundamental para el soporte de las vías.

Anaya recordó declaraciones atribuidas a dicho familiar, quien habría minimizado las consecuencias de un posible descarrilamiento, evidenciando —dijo— una actitud irresponsable que años después se tradujo en una tragedia.

Crítica frontal al respaldo a un régimen autoritario

El senador panista dejó claro que en México no se debe respaldar ni justificar a dictaduras, y menos cuando se hace desde el silencio frente a tragedias nacionales. Insistió en que López Obrador debe responder por los hechos, asumir su responsabilidad y ofrecer explicaciones claras, en lugar de intervenir en asuntos internacionales para proteger a gobiernos autoritarios como el de Nicolás Maduro.