Pandas aprovechan la nieve que cayó en China para divertirse

Los días de nieve son emocionantes para los pandas gigantes, especialmente para los que viven en el Centro de Investigaciones del Panda Gigante de Qinling, en China.

Ahí habita Qizai, el único panda marrón cautivo en el mundo, a quien la nieve lo hace muy feliz, según sus cuidadores y las pruebas lo demuestran, pues en varios videos, el panda aparece jugando disfrutando de la nevada en China.

Además, las bajas temperaturas provocan que los pandas coman más. De acuerdo con los especialistas del centro, en un día de invierno un panda gigante adulto puede comer hasta 50 kilos de bambú.

Para satisfacer la demanda de su comida favorita, el centro transportaba bambú fresco desde el sur de Shaanxi cada invierno en China.

El invierno es la época más activa para estas adorables criaturas, ya que no temen al frío; por el contrario, los disfrutan, juegan, pelean en medio de la nieve, ruedan por el suelo blanco y se deslizan por las pendientes o simplemente se acuestan para disfrutar del frío.

Al panda Qizai también le gusta jugar en la nieve, y a sus cuidadores les parece adorable verlo sobre sus patas traseras tratando de alcanzar una zanahoria.

Nevadas en China dejan paisajes impresionantes

Sin embargo, no solo los pandas pueden disfrutar de las nevadas en China, pues el mal clima también ha dejado paisajes impresionantes, donde bosques, árboles y hasta ciudades se pintaron de blanco.

El bosque y arbustos a lo largo del río Songhuajiang se cubrieron de blanco debido a la nevada que cayó en China, dejando impresionantes paisajes aunque el río no se encuentra completamente congelado, pero la temperatura del agua es muy fría.

La nevada en China llegó hasta la ciudad Hulun Buir de la región autónoma de Mongolia Interior, cubriendo de blanco gran parte de la urbe.