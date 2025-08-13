En un giro inesperado hacia la moda sustentable, la diseñadora británica Rahat Rai, de 21 años y recién graduada de Ravensbourne University en Londres, ha desarrollado un proyecto que está dando de qué hablar: pantuflas fabricadas a partir de polvo doméstico recogido de aspiradoras.

La iniciativa, llamada Done & Dusted, busca transformar un residuo cotidiano de los hogares en un material útil, alineándose con la creciente tendencia de reutilizar, además de reducir desechos en la industria textil.

Rahat Rai, a design graduate from Ravensbourne University in London, has developed slippers made from household dust offering a novel approach to sustainable design pic.twitter.com/2nhMxFJleu — Reuters (@Reuters) August 13, 2025

¿Cómo se convierte el polvo en un material resistente para las pantuflas?

Rai recolecta polvo de aspiradoras y lo clasifica minuciosamente para eliminar restos no deseados, como palillos, uñas o cabellos; posteriormente, el polvo se aplasta y somete a calor para eliminar bacterias y otros contaminantes. El resultado es una especie de fieltro reforzado con costuras y látex, que se utiliza para crear las resistentes pantuflas.

Aunque por ahora se trata de un prototipo no apto para el uso diario, el proyecto demuestra el potencial de convertir residuos domésticos en textiles funcionales.

London-based designer Rahat Rai is creating slippers made from dust



He turns vacuum cleaner dust into felt that can be used for fashion and household products. The raw material is sorted to remove debris, hair, and other large particles, then heated for disinfection. The… pic.twitter.com/9FBKPkTWoG — NEXTA (@nexta_tv) August 13, 2025

¿Moda hecha de polvo? La innovadora propuesta eco-friendly que sorprende al mundo

La idea de Rai no surgió en un vacío, sino a partir de la industria de la moda que en la actualidad está explorando más materiales alternativos como la lana reciclada, fibras vegetales y textiles a partir de desechos.

Sin embargo, la utilización de polvo doméstico es un terreno inexplorado que podría abrir nuevas posibilidades, no solo en calzado, sino también en embalaje, muebles y hasta en los artículos de decoración.

Buscan empresas de limpieza para garantizar materia prima: polvo doméstico para las pantuflas

Rai planea asociarse con empresas de limpieza para garantizar un suministro constante de materia prima, además de explorar procesos que mejoren la resistencia del material: “Extiende la vida de un residuo que normalmente se desecha sin pensar”, revela Rai a la agencia Reuters.

Si bien la idea puede parecer excéntrica, proyectos como este abren el debate acerca de cómo redefinir lo que consideramos basura y sobre el potencial creativo detrás de la economía circular; ¿te atreverías a usar esas pantuflas hechas de polvo? Tal vez en unos años, la respuesta sea un rotundo sí.