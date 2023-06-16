El papa Francisco sale del hospital Gemelli de Roma

La mañana de este viernes, 16 de junio, el Papa Francisco fue dado de alta del hospital Gemelli de Roma el viernes (16 de junio) por la mañana, nueve días después de someterse a una cirugía para reparar una hernia abdominal.

Francisco, de 86 años, salió del hospital Gemelli de Roma en silla de ruedas, saludando a los reporteros y simpatizantes en la entrada principal mientras lo llevaban a un automóvil que esperaba.

Después de los últimos controles médicos, por parte del personal que seguía la convalecencia del Santo Padre, se informaba que el "curso clínico de recuperación se ha desarrollado sin complicaciones".

El papa Francisco listo para viajar

Sergio Alfieri, el cirujano jefe que operó a Francisco el 7 de junio, dijo a los periodistas afuera del hospital después de que el pontífice se fue que el Papa estaba lo suficientemente bien como para viajar. Francisco tiene previstos viajes a Portugal a principios de agosto ya Mongolia a finales de ese mes.

"El Papa ha confirmado todos los viajes, de hecho, podrá afrontarlos mejor que antes porque ahora ya no tendrá las molestias de las dolencias que tenía antes. Será un Papa más fuerte", externó Sergio Alfieri.

"No habrá convalecencia, ya volvió a trabajar. Le hemos pedido que descanse un poco, pero estoy seguro que esta vez nos escuchará un poco más porque tiene compromisos importantes por delante"

El papa Francisco descansará en el mes de julio

El papa Francisco se toma tradicionalmente todo julio libre, siendo las bendiciones dominicales sus únicas apariciones públicas, por lo que tendrá el próximo mes para descansar antes de los viajes de agosto.

Los fieles externaron su alivio después de que el papa Francisco fue dado de alta del hospital, nueve días después de una cirugía para reparar una hernia abdominal.

El Vaticano dijo que recitaría su oración del mediodía el domingo 18 de junio en la Plaza de San Pedro y reanudaría las audiencias privadas la próxima semana, pero se saltaría la audiencia general del miércoles 21 de junio en la plaza "para salvaguardar su recuperación postoperatoria".

El Santo Padre rezó en la basílica de Santa María la Mayor

Por su parte, la Oficina de Prensa de la Santa Sede informó que el Santo Padre "antes de regresar al Vaticano, poco después de las 10:00 de la mañana, se detuvo para una breve visita privada a las Religiosas del Instituto María Santísima Bambina, reunidas para su capítulo general, y, afuera de la "Entrada Perugino" de la Ciudad del Vaticano, se detuvo para saludar a la policía y al personal militar para agradecerles por su servicio".

Este rezo en la basílica de Santa María la Mayor, es una parada que hace antes y después de cada viaje al extranjero y que también hizo en julio de 2021 tras ser operado del colon en el Gemelli.

El papa Francisco también había visitado la Basílica Mariana después de las dos anteriores hospitalizaciones: el 1 de abril de 2023, cuando había sido hospitalizado a causa de una infección en las vías respiratorias y el 14 de julio de 2021, después de una operación de estenosis diverticular.

En el Vaticano el pontífice agradeció a su escolta

Cuando llegó a una puerta del Vaticano, salió brevemente de su automóvil y, de pie por un minuto, agradeció individualmente a los miembros de la escolta policial italiana.

Papa Francisco externa condolencias por muerte de migrantes en Grecia

Entre saludos y aclamaciones: "¡Santo Padre, Santo Padre!", Francisco logra expresar un pensamiento sobre el reciente y dramático naufragio en Grecia, que se ha cobrado la vida de más de 80 personas. Ayer el Pontífice ya había enviado un telegrama para compartir su dolor, hoy con un hilo de voz y el rostro sombrío susurra: "Tanto, tanto dolor".

Momento privado con trabajadores del hospital Gemelli de Roma

Ayer, él y todo el personal del hospital Gemelli de Roma tuvieron un momento privado con el Papa, que les agradeció su atención y dedicación. "El Santo Padre quiso dar las gracias a todo el personal de enfermería, a todo el personal sanitario, a todos los médicos", cuenta el cirujano. "Quiso dar las gracias a toda la dirección, porque cuando el Papa viene aquí todo el hospital sigue trabajando, nadie se queda atrás".

También tuvo una conversación personal con uno de nuestros colegas que no se encuentra bien, un momento muy emotivo que se suma al que vivió en el hospital pediátrico". Una foto de este momento había sido difundida ayer por la Oficina de Prensa del Vaticano y mostraba a Francisco bajo un crucifijo atento a hablar con una pareja.