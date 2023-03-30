“Gracias por su oración”: Papa Francisco manda mensaje a sus feligreses desde el hospital

El Papa Francisco envió un mensaje desde el hospital donde se encuentra internado a sus feligreses para agradecerles las oraciones por su salud, luego de que le diagnosticaran una infección respiratoria.

A través de su cuenta de Twitter, el pontífice escribió que se sentía conmovido por los mensajes que recibió durante todo el día, después de pasar una noche en un hospital de Roma.

“Me conmueven los muchos mensajes recibidos en estas horas y agradezco la cercanía y la oración”, compartió Jorge Mario Bergoglio en su red social.

I am touched by the many messages received in these hours and I express my gratitude for the closeness and prayer. — Pope Francis (@Pontifex) March 30, 2023

¿Qué le pasó al Papa Francisco?

El pasado 29 de mayo, el Papa Francisco fue hospitalizado debido a una infección en las vías respiratorias. En un principio el vocero del Vaticano, Matteo Bruni, indicó que el argentino había sido llevado al hospital para realizarse estudios de rutina.

Posteriormente, indicó que en los resultados encontraron que tenía una infección respiratoria y dificultades para respirar, no obstante, descartó que se tratara de Covid-19, pero que tenía que quedarse hospitalizado unos días para recibir el tratamiento adecuado.

¿Cómo sigue la salud del Papa Francisco?

El Vaticano informó que el Pontífice pasó buena noche y descansó en el hospital Gemelli de Roma. por lo que reportaron que su salud “mejora progresivamente”, por lo que probablemente lo den de alta a tiempo para Semana Santa.

Bruni informó que el Papa “después de desayunar, leyó algunos diarios y reanudó el trabajo”. Además, “antes del almuerzo se dirigió a la pequeña capilla del apartamento privado, donde rezó y recibió la Eucaristía”.

La salud del @Pontifex_es, quien está internado en el Hospital Gemelli de #Roma por una bronquitis infecciosa, mejora paulatinamente. Ya comió, leyó los diarios y acudió a misa dentro de la clínica; sin embargo, #ElVaticano ya trabaja en un plan B en caso de que deban comenzar… pic.twitter.com/8O9hTcU3aG — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 30, 2023

Los problemas de salud del Papa Francisco se produjeron a solo tres días del Domingo de Ramos, que da inicio a los ritos de la Semana Santa, y todavía no está claro si el Papa podrá oficiarlos, aunque no descartan que lo den de alta a tiempo.

¿Qué pasa si el Papa Francisco no es dado de alta para Semana Santa?

El año pasado, el Papa Francisco asistió a las misas de Semana Santa pero no presidió ninguno de los servicios de Pascua debido a su dolor en la rodilla. Si volviera a ocurrir lo mismo, se nombraría un cardenal para celebrar los servicios. Si el Pontífice está en forma, podría seguir los acontecimientos desde una silla.