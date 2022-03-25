Papa Francisco encabeza oración mundial por la paz en Ucrania

El papa Francisco encabezó este viernes la oración mundial por la Paz entre Rusia y Ucrania durante el servicio católico en la Basílica de San Pedro, donde condenó el conflicto que lleva miles de muertos en un mes.

Al mismo tiempo, obispos en catedrales y capillas de todo el mundo leyeron la misma oración en los idiomas locales, lo que resultó en uno de los eventos de la Iglesia mundial coordinados con mayor precisión que se recuerdan.

El papa Francisco se dirigió a los católicos de todo el mundo para hablar de las muertes que provocaron las bombas y los miles de hogares “de nuestros hermanos y hermanas ucranianos” que quedaron destruidos por “una guerra sin sentido que amenaza nuestro mundo”.

El Pontífice agregó que el mundo ya olvidó las tragedias de las guerras mundiales del siglo XX y por eso amenazan con una guerra nuclear, que devastaría a todo el mundo, no solo a Rusia y Ucrania.

La humanidad a los pies de la #VirgenMaría, se une en oración por la #paz con el #PapaFrancisco tras la consagración de #Rusia y #Ucrania - 🙏⬇Vatican News https://t.co/ZVtYyozu0Y — Vatican News (@vaticannews_es) March 25, 2022

"Hemos olvidado la lección aprendida de las tragedias del siglo pasado, el sacrificio de los millones que cayeron en dos guerras mundiales. Nos hemos cerrado en los intereses nacionalistas", dijo el papa Francisco.

En tanto, el arzobispo Visvaldas Kulbokas, embajador del Vaticano que actualmente se encuentra en Kiev, la capital de Ucrania, dijo que leyó la oración a la misma hora que el papa Francisco pero desde un altar improvisado en una habitación segura.

Embajadores de Ucrania y Rusia acuden a homilía

Los embajadores de Rusia y Ucrania acudieron a una homilía en el vaticano previa a la oración de la paz que leyó el papa Francisco para pedir por el final del conflicto entre ambas naciones ex soviéticas.

Ambos diplomáticos, se sentaron en lados separados del pasillo para escuchar la misa de hoy ofrecida en el Vaticano, por el día de la Consagración al Corazón Inmaculado de María.

Desde el inició de la operación militar rusa en Ucrania, el papa Francisco condenó enérgicamente “la agresión injustificada”.

