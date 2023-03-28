El Papa Francisco pide un uso ético de la inteligencia artificial tras foto con chamarra blanca

En las últimas horas el Papa Francisco se volvió tendencia en redes sociales por una fotografía generada por la inteligencia artificial, en donde aparece con un atuendo apegado al último grito de la moda, en específico portando una chamarra puffer, pero con el particular color blanco que utiliza el Sumo Pontífice en su sotana.

Tras la difusión de esta foto falsa de la vestimenta del Papa, la cual muchas personas consideraron real por la buena calidad de la imagen, Francisco se presentó en la reunión anual de Diálogos de Minerva, donde frente a expertos en tecnología exhortó al uso ético de las tecnologías actuales, con especial énfasis en la inteligencia artificial.

Con el objetivo de "fomentar una mayor conciencia y consideración del impacto social y cultural de las tecnologías digitales, en particular de la inteligencia artificial", el líder de la Iglesia Católica pidió el uso responsable de la ciencia en general.

No podemos permitir que los algoritmos limiten o condicionen el respeto de la dignidad humana, ni que excluyan la compasión, la misericordia, el perdón y, sobre todo, la apertura a la esperanza del cambio de la persona Papa Francisco

El Papa Francisco llamó a usar la inteligencia artificial de forma ética|Vatican Pool/Getty Images

¿Qué dijo el Papa Francisco de la inteligencia artificial?

A pesar de que no tocó el tema específico de su foto hecha con herramientas tecnológicas, la cual se volvió viral en redes, el Papa Francisco especificó que la única forma de "poner la inteligencia artificial y las tecnologías digitales al servicio de la familia humana", es mediante formas de diálogo verdaderamente inclusivas, pues el objetivo es que permitan discernir sabiamente.

Tras esta reflexión, invitó a quienes lo escuchan a hacer un uso ético de la inteligencia artificial, pues se trata de una herramienta capaz de difundir contenido falso o inexacto al ser elaborado por computadoras y que puede ir desde un pequeño texto o ilustración, hasta un libro, leyes o cualquier tipo de petición.

Las fotos falsas del Papa Francisco con una chamarra blanca

Si aún no sabes cuál fue la foto del Papa Francisco que se volvió viral debido a la excentricidad de su moda, en la que porta una gran chamarra blanca con una cruz en el pecho, a continuación te platicamos de qué trató y por qué generó tanta controversia, ya que es una de las últimas tendencias que está circulando en redes.

Usuarios de la Inteligencia Artificial Midjourney compartieron la imagen creada condicha IA donde representan al Papa Francisco con una chamarra de color blanco. |Reddit u/midjourney

La fotografía se publicó en Reddit dentro de la página de inteligencia artificial Midjourney. Se tituló “La moda del Papa” y fue la última de las fotos de esta firma que se ha dedicado a difundir fotos de personalidades mundialmente conocidas bajo un contexto muy distinto al real.

Donald Trump y las supuestas imágenes en las que era detenido sobre las calles de Nueva York son otro de los ejemplos de esta tendencia de pedir a la inteligencia artificial la presencia de alguna personalidad bajo un contexto radical.