Papa Francisco pide reunirse en Rusia con Vladímir Putin

Los soldados ucranianos que defienden el sur del país, donde las tropas de Rusia han intensificado su ofensiva, han logrado frustrar un intento de ocupación y detener sus movimientos por tierra, tras eliminar a unos 122 militares enemigos, según afirmó el comando sur ucraniano en su página de Facebook. Papa Francisco pide a Rusia detener invasión.

El Ejército de Rusia ha informado este martes de que ha destruido armas suministradas por Estados Unidos y países de la Unión Europea durante un ataque llevado a cabo contra un aeródromo de las fuerzas ucranianas en la ciudad de Odesa, en el sur del país.

Aumenta número de niños fallecidos por invasión de Rusia

La Fiscalía de Ucrania ha denunciado que al menos 626 niños han sido víctimas de la guerra de Rusia en el país desde el 24 de febrero. De ellos, 220 han muerto y 406 han resultado heridos de diversa gravedad.

Petición del papa Francisco a Rusia para detener invasión

El papa Francisco ha pedido reunirse en Moscú con el presidente ruso, Vladímir Putin, para pedirle que detenga la ofensiva en Ucrania, pero aún no ha recibido respuesta, según ha declarado el Pontífice en una entrevista publicada este martes por el diario italiano Corriere della Sera.

Una gran carpa blanca, con decenas de paquetes de alimentos, ropa y personal sanitario y de asistencia social, espera a los primeros evacuados, en su mayoría mujeres y niños, de la acería Azovstal de Mariupol, último reducto de la resistencia ucrania en una ciudad casi devastada por los ataques rusos y ya prácticamente bajo control de las fuerzas del Kremlin.

Llegarán tras un viaje de dos días, después de lograr salir de los búnkeres y túneles de la acería en un proceso de evacuación liderado por Naciones Unidas y la Cruz Roja Internacional, tras un buen número de intentos fallidos.

Moscú ha deportado por la fuerza a 1.1 millones de ucranios a territorio ruso, entre ellos en torno a 200,000 menores de edad, desde que empezó la guerra el pasado 24 de febrero, de acuerdo con el medio ucraniano The Kyiv Independent.

El presupuesto de defensa de Rusia se duplicó aproximadamente entre 2005 y 2018, con inversiones en varias capacidades aéreas, terrestres y marítimas de alto nivel, según el último parte de inteligencia divulgado por el Reino Unido.

La Unión Europea no pagará gas a Rusia en rublos.

La Unión Europea (UE) no pagará sus compras de gas a Rusia en rublos, y por lo tanto debe prepararse para una ruptura del abastecimiento, según admitió este lunes una alta fuente de la Comisión Europea al fin de una reunión de ministros de energía.

La petrolera británica BP ha anunciado este martes una pérdida de 20,384 millones de dólares en el primer trimestre de 2022, frente al beneficio neto de 4,667 millones de dólares contabilizado en el mismo periodo del año anterior.

Zelenski ha afirmado que "los rusos insisten en la neutralidad y para nosotros lo más importante es la liberación de Donbás y todos los territorios ocupados temporalmente, así como la península de Crimea, que también está ocupada". Zelenski ha vuelto a acusar a Rusia, que exige a Ucrania que se comprometa a no ingresar en la OTAN y mantenerse neutral, de pretender dividir a su país a través de un referéndum en los territorios ocupados.

El Gobierno británico ha anunciado este lunes que proveerá otros 350 millones de euros en ayuda militar a Ucrania, el nuevo paquete de ayuda incluye equipamiento para guerra electrónica y un sistema de radar antiartillería.

La ministra de Asuntos Exteriores, Ann Linde, ha anunciado que la Embajada de Suecia en la capital de Ucrania, Kiev, reabrirá este miércoles, sumándose así a países como Hungría o Dinamarca.

