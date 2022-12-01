Diputado cachetea a legisladora en parlamento de Senegal y desata pelea

Este jueves se desató una pelea en el parlamento de Senegal, luego de que un diputado cacheteara a una legisladora de la oposición, lo que desató la trifulca donde hasta sillazos hubo.

La riña se produjo durante una sesión en la que el partido gobernante iba a presentar el presupuesto ante el parlamento, lo que ocasionó un conflicto entre los diputados.

Las peleas entre gobernantes y opositores de Senegal creció en las elecciones legislativas de julio, en las que el partido gobernantes perdió la mayoría en el parlamento, cuando el presidente Macky Sall busca su tercer mandato para el 2024.

Pelea en el Parlamento de Senegal

Durante la presentación del presupuesto en el parlamento de Senegal, se calentaron los ánimos y el diputado Massata Samb se acercó a la curul de la opositora, Amy Ndiaye, y le soltó una cachetada.

La legisladora respondió la agresión lanzándole una silla, mientras otro diputado la derribó al suelo. El acto desató una pelea en la que se vieron involucrados varios diputados más.

La sesión se suspendió cuando los legisladores intercambiaron golpes, culpas e insultos.

Samb se dirigía a la asamblea sobre los comentarios que Gniby hizo durante el fin de semana durante el cual criticó a un líder espiritual que se oponía a que Sall se postulara nuevamente para presidente.

Gniby se burló de sus comentarios y declaró que no le importaba, después de lo cual Samb se acercó y la golpeó.

